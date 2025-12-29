Rakle ve Bengi Kurtcebe’den sofralara renk katan özel iş birliği: Pomodoro Koleksiyonu

Rakle’nin üretim gücü ile aşçı ve içerik üreticisi Bengi Kurtcebe’nin özgün tasarım dili, zamansız ve enerjik bir koleksiyonda buluştu. Sofra tasarımının yenilikçi markası Rakle, Bengi Kurtcebe ile gerçekleştirdiği özel iş birliği kapsamında hazırlanan Pomodoro Koleksiyonu’nu tanıttı.

Hepsiburada desteğiyle geçtiğimiz hafta Scarpetta Etiler’de düzenlenen lansman etkinliğinde davetlilerle buluşan koleksiyon, “Pomodoro” temasıyla sofraları yalnızca yemek alanları olmaktan çıkararak paylaşımın, sohbetin ve birlikte geçirilen anların merkezine taşımayı amaçlıyor.

Rakle’nin yaklaşık 60 yıllık üretim deneyimi ile Bengi Kurtcebe’nin kişisel hikâyelerden beslenen tasarım yaklaşımını bir araya getiren Pomodoro Koleksiyonu, domates temasını odağına alarak sofralara canlılık ve enerji katıyor. Seramik tabaklar ve tekstil ürünleri başta olmak üzere farklı kategorilerden oluşan koleksiyon, hem günlük kullanıma hem de kalabalık sofralara hitap ediyor.

Koleksiyona ilham veren süreci değerlendiren Bengi Kurtcebe, Pomodoro temasının kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle ifade etti:

“Pomodoro benim için sadece bir tema değil; anılarla, renklerle ve günlük yaşamın paylaşımıyla bağlantılı bir hikâye. Çocukluğumdan beri domates kokusunu sevdiklerimle paylaştığım sofralarla bir arada düşündüm. Dedemin hazırladığı kahvaltılar, kardeşimle dalından koparıp yediğimiz domatesler ve dostlarla kurulan uzun yaz masaları bu koleksiyonun ilham kaynağını oluşturdu. Pazarlardan ve kişisel hatıralarımdan yola çıkarak çizdiğim domatesler, Rakle’nin üretim gücüyle tabaklara taşındı. Ortaya, paylaşım duygusunu yılın her anına yaymayı amaçlayan Pomodoro Koleksiyonu çıktı.”

Rakle x Bengi Kurtcebe Pomodoro Koleksiyonu, tasarım, üretim ve erişilebilirliği bir araya getiren güçlü bir iş birliğinin sonucu olarak hayata geçirildi. Hepsiburada’nın geniş dijital erişimi ve güçlü e-ticaret altyapısı sayesinde koleksiyonun kısa sürede daha geniş kitlelerle buluşması hedefleniyor.

Rakle, bu özel lansmanla birlikte hem yerli üretim gücünü hem de tasarım odaklı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyarken; sofraları paylaşımın, keyfin ve yaratıcılığın merkezi hâline getirme vizyonunu sürdürmeye devam ediyor.