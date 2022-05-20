Ramada Plaza By Wyndham, Samsun’da açıldı

SAMSUN/DÜNYA

Dünyanın en büyük otel zincir şirketi Wyndham Hotels&Resorts'un Samsun'daki ilk markası ve kurucu ortakları Zafer Dilmen, Ercan Karamangil, Mete Karanfil ve Turabi Çelebi olan MTZ Otelcilik ve Turizm tarafından yapılan Ramada Plaza By Wyndham Samsun, şehir merkezinde ki konumuyla İlkadım ilçesi Liman Kavşağı'nda hizmete girdi. Açılışa Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Samsun protokol üyeleri katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yapılan yatırım nedeniyle MTZ Otelcilik ve Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Dilmen’e plaket sundu. Açılışın ardından Zafer Dilmen, yönetici ve personel ile birlikte pasta keserek açılışı kutladı.

“Şehrimize yakışır bir otel”

Açılış konuşasını gerçekleştiren MTZ Otelcilik ve Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Dilmen, “Şehrimizin sahip olduğu turizm potansiyelinin farkında olarak, şehrimizin marka değerine yakışır bir otel yatırımı yaptık. Samsun’umuzun ihtiyaç duyduğu otelcilik hizmetlerini en iyi seviyede karşılayıp konuklarımızın hafızasında güzelliklerle anılmak istiyoruz. Otelimizin açılış sürecinde başta Valimiz Zülkif Dağlı ve bürokratlarına, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve ekibine, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Salih Zeki Murzioğlu ve ekibine, Türkdönmez ailesine, Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza destekleri için teşekkür ederim” dedi.

Turizm Karadeniz’de gelişecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise Zafer Dilmen ve ortaklarının doğru alanda yatırım yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: “Samsun potansiyelinin çok altında. Yeni alanların açılmasıyla turizmin Karadeniz'de gelişeceğine inanıyorum. Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımı burada atıldı. Siz de böyle bir günde ilk adımı atıyorsunuz. Hayırlı olsun.”