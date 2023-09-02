RAMS Global ile Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması

Sarı-lacivertli kulüpten bugün yapılan açıklamada, RAMS Global'le işbirliğine gidildiği duyuruldu.

Açıklamada, şirketin logosunun 2023-2024 sezonunda takımın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarındaki formalarının sırtındaki numara altında yer alacağı belirtildi.

Logo, EuroLeague maçlarında ise formanın önündeki ana sponsor logosunun altında yer alacak.

Açıklamda, "Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mızın başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.