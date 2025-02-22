RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül: ETRO'yla işbirliğini farklı coğrafyalara yaymak istiyoruz

Hamide HANGÜL

RAMS Global ve İtalyan moda markası ETRO’nun gayrimenkul sektöründeki ilk projesi ETRO Residences, İstanbul’da 450 milyon euroluk yatırımla gerçekleştirilecek. Maslak’ta yükselen 171 metre yüksekliğindeki projede 556 konut yer alacak. Lüks projede teslimler bu yıl, yaşam ise 2026’nın ilk çeyreğinde başlayacak. Dünyanın ilk ETRO Residences markası olacak lüks projede, 1+1’den 4+1’e kadar farklı büyüklükteki daire tipleri yer alacak.

40 yıllık anlaşma yapıldı

Düzenlenen basın toplantısında konuşan RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, İtalyan moda markası ETRO ile 40 yıllık bir anlaşma yaptıklarını açıklayarak, markayla her beş yılda bir proje yapmayı planladıklarını söyledi. Devran Bülbül, sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul’umuza yakışır bir başyapıt kazandıracağımıza eminiz. ETRO Residences İstanbul, sadece İstanbul’un değil, Avrupa’nın da en yenilikçi ve ayrıcalıklı lüks yaşam alanlarından biri olarak konumlanacak. Bu iş birliğini önümüzdeki yıllarda farklı coğrafyalara da yaymayı hedefliyoruz. ETRO ile Kazakistan, Irak ve Avrupa’da da proje geliştirmeyi planlıyoruz.”

ETRO CEO’su Fabrizio Cardinali ise RAMS Global ile gerçekleştirdikleri ortaklığın, ETRO Residences İstanbul projesi markası adına önemli bir adımı temsil ettiğini belirterek, şöyle devam etti: “57 yıllık mirasımız boyunca gelenek ve inovasyonu bir araya getirerek lüks, eklektizm ve yaşam tarzına yönelik vizyonumuzu geliştirdik. Bu proje, ETRO’nun özgün estetik anlayışını yansıtan prestijli bir girişimi de yansıtıyor” dedi.

Rezidans ve ticari alanlar olacak

Amiral gemisi gayrimenkul ve inşaat olan RAMS Global, sekiz farklı sektörde faaliyet göstermesinin yanı sıra, altı ülkede, 11 şehirde 100’e yakın projesi bulunuyor. İtalyan moda markası ETRO ile 20 + 20 yıllık iş birliği, Etro’nun Milano'daki genel merkezinde gerçekleştirilmişti. Maslakta yükselen projede, 177 bin metrekare kapalı alanda 78 bin metrekare residence alanı ve ayrıca 12 bin metrekare ticari alan olacak. Devran Bülbül, hedeflerini yakaladıklarını söyledi.

Ciro beklentisi 1 milyar dolar

Lüks projede kendilerine ön talep geldiğini, satış fiyatlarının tam olarak belirlenmediğini ifade eden RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, nisan gibi satış lansmanı planladıklarını, projeden ciro beklentilerinin ise 1 milyar dolar civarında olduğuna işaret etti. Devran Bülbül, faizlerin inmesinin gayrimenkul piyasasına olumlu yansıyacağını belirtti.