Ramsey, Türkiye'deki 56'ncı mağazasını açtı

Yeni sezona İstanbul Capacity AVM ve Denizli Forum Çamlık mağazalarını yenileyerek başlayan ardından da Türkmenistan Aşkabat ve Alanya mağazalarını açan Ramsey, mağaza yatırımlarına devam ediyor.

Türkiye genelindeki 56'ncı mağazasını İstanbul Buyaka AVM’de açan Ramsey, yıl sonuna kadar yurt içinde ve yurt dışında toplam 10 yeni mağaza açmayı hedefliyor.

Ramsey, bu doğrultuda çok yakında İzmir’de ve Katar’da da yeni mağazalar açmaya hazırlanıyor.