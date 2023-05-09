Rapçi ‘Ye’ ile sözleşme iptali, Adidas’ın satışını vurdu
Adidas, ünlü rapçi Kanye West ile olan işbirliğinin sona ermesinin, Kuzey Amerika’daki satışların sert bir şekilde düşmesiyle birlikte işletmeye “zarar verdiğini” söyledi.
Adidas, ünlü rapçi Kanye West ile olan işbirliğinin sona ermesinin, Kuzey Amerika’daki satışların sert bir şekilde düşmesiyle birlikte işletmeye “zarar verdiğini” söyledi.
Spor giyim devi, sosyal medyada Yahudi aleyhtarı yorumlar yapması üzerine geçen yılın sonlarında “Ye” olarak bilinen tasarımcı ve rapçi ile bağlarını kesti.
West, Yeezy markası altında spor ayakkabılar tasarladı ve Adidas, iş kaybının yılın ilk çeyreğinde satışları 400 milyon euro (8.6 milyar Türk Lirası) azalttığını söyledi.
BBC’nin haberine göre genel olarak şirketin toplam geliri yüzde 1 düşmüş oldu.
Düşüşe rağmen rakamlar analistlerin beklediğinden daha iyiydi ve Adidas, Yeezy işinin etkisi hariç tutulduğunda satışların yüzde 9 arttığını söyledi.
Şirket, Adidas’ın Kanye West’in sorunlu davranışlarını ortaklıklarını bitirmeden yıllar önce bildiğini iddia eden yatırımcılar tarafından dava ediliyor.