Rapçi ‘Ye’ ile sözleşme iptali, Adidas’ın satışını vurdu

Adidas, ünlü rapçi Kanye West ile olan işbirliğinin sona ermesinin, Kuzey Ameri­ka’daki satışların sert bir şekil­de düşmesiyle birlikte işletme­ye “zarar verdiğini” söyledi.

Spor giyim devi, sosyal med­yada Yahudi aleyhtarı yorumlar yapması üzerine geçen yılın son­larında “Ye” olarak bilinen tasa­rımcı ve rapçi ile bağlarını kesti.

West, Yeezy markası altın­da spor ayakkabılar tasarladı ve Adidas, iş kaybının yılın ilk çeyreğinde satışları 400 milyon euro (8.6 milyar Türk Lirası) azalttığını söyledi.

BBC’nin haberine göre ge­nel olarak şirketin toplam geliri yüzde 1 düşmüş oldu.

Düşüşe rağmen rakamlar analistlerin beklediğinden daha iyiydi ve Adidas, Yeezy işinin et­kisi hariç tutulduğunda satışla­rın yüzde 9 arttığını söyledi.

Şirket, Adidas’ın Kanye West’in sorunlu davranışları­nı ortaklıklarını bitirmeden yıl­lar önce bildiğini iddia eden yatı­rımcılar tarafından dava ediliyor.