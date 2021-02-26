Rastkaya Nakliyat, filosunu 10 adet Volvo Trucks ile büyüttü

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks, Rastkaya Nakliyat’a 10 adet Volvo FH460 kamyon teslimatı gerçekleştirdi. Böylece firmanın filosundaki Volvo Trucks kamyonların sayısı 24’e ulaştı. Rastkaya Nakliyat, alımı VFS Finansman AŞ (Volvo Finans) desteğiyle gerçekleştirdi.

AB ülkelerine ilaç, sebze, çiçek ve dondurulmuş gıda taşımacılığı yaptıklarını söyleyen Rastkaya Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Edip Kaya, "Türkiye’den AB ülkelerine frigo taşımacılığı gerçekleştiriyoruz. Uzun yolda yakıt tasarrufu, şoför arkadaşlarımızın güvenliği ve konforu oldukça önemli. Volvo Trucks markası bize tüm bunları bir arada sunuyor. Ayrıca Volvo Trucks ile satış sonrası hizmetlerde de aldığımız hizmetlerden çok memnunuz. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Devam eden ilişkimizi daha nice uzun yıllar sürdürmek en büyük arzumuz.” ifadeleri kullandı.