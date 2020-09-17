Ravago Bina Çözümleri, ihracat pazarlarını genişletti

17 Eylül 2020

HİLAL SÖNMEZ-KAYSERİ

Belçika merkezli olarak 1961 yılında kurulan Ravago, Türkiye’de Mardav Yalıtım, Ravaber Yapı ve Stoper Yapı markalarını bir arada toplayarak inşaat ve yalıtım sektöründe Ravago Bina Çözümleri adıyla hizmet veriyor. 2019 yılında faaliyetlerine başlayan şirket, bu yıl daralan iç pazar nedeniyle ihracata odaklanarak pazar ağını genişletti.

Yaklaşık 40 ülkede 350'nin üzerinde şirket ile faaliyet gösteren Ravago, plastik ve yapı ürünleri alanında üretim, satış, pazarlama hizmeti veriyor. Ravago Bina Çözümleri, İstanbul merkez ofis olmak üzere Türkiye’de 8 bölge ve 250 bayi ile grubun ürünlerinin distribütörlüğü yanında çeşitli markaların dağıtımını da yapıyor. Ravago Bina Çözümleri Türkiye Ticari Direktörü Alper Doğruer, daralan iç pazar nedeniyle ihracata yoğunlaştıklarını ifade ederek, “Temsil ettiğimiz ve dağıtımını yaptığımız 6 farklı ürün grubu ile dünyaca ünlü birçok markanın satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürüyoruz. 2019’da daralan iç pazar bizi ihracata daha çok yönelmeye zorladı. Bu sayede de geçmiş yıllara oranla en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Bazı ürün gruplarında toplam üretimin yarısını ihraç ediyoruz. Hepsi bir arada bakıldığında ise toplam ciromuzun yüzde 20’sini ihracattan karşılıyoruz” dedi. Birçok ülkeye ihracatlarının yoğun olduğunu ifade eden Doğruer, “En çok Körfez ülkeleri ve Uzak Doğu’ya hâkimiz. Amerika kıtası dâhil Avrupa ve diğer ülkeler olmak üzere 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz” diye konuştu.

Yakın zamanda hayata geçen yatırımlar ve yeni yatırım planlarına yönelik de bilgi veren Doğruer, “Satışımızın yüzde 80’ini projelere yapıyoruz. Bu da bize bu gücü veriyor. Yurt dışı projelerde de gene Körfez ülkeleri önde olmakla beraber hemen her ülkede varız. Proje odaklı çalışmayı seven ve iyi bilen bir ekip ve bayi altyapımız var” dedi.