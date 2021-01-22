Ray Sigorta, üretimini 1,7 milyar liraya çıkardı

Geçen yıl acente ağına 263 yeni acente ekleyen Ray Sigorta, üretimini de yüzde 37 artış ile 1.7 milyar liraya çıkardı. 2020 yılı sonunda toplam üretim içerisindeki oto dışı payı yüzde 56 olarak gerçekleşen Ray Sigorta'da trafik branşının toplam portföy içindeki payı ise yüzde 26’ya geriledi. Şirket aynı zamanda büyümeyle beraber müşteri ve çalışan memnuniyeti oranlarını artırarak 4 kritik alanda başarılı bir performans sergiledi.

Acente sayısı yüzde 11 arttı

Uygulamaya koydukları doğru strateji ve değer odaklı çalışmanın sonuçlarını aldıklarını söyleyen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, “Şirket olarak verdiğimiz doğru kararların pozitif yansımalarını gördüğümüz bir yılı geride bırakıyoruz. Çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza yaptığımız yatırımlar ve karşılıklı güvene bağlı kurulan ilişkilerin her zaman müşteri tarafında da karşılığı olduğunu görüyoruz. Beraber inşa ettiğimiz sağlam bağlar performansımızı da daha ileriye taşıyarak başarıyı getiriyor.” dedi.

Dağıtım kanalı tarafında büyük bir atılım yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, “Son bir yıl içinde 263 acentelik başvurusunu kabul ederek acente sayımızı bin 442’ye çıkardık. Böyle zorlu bir dönemde acentelerimizin şirketimize gösterdiği ilgi ve bağlılık giderek büyüyen bir aile olmamızı sağladı.” ifadelerini kullandı.

"2020 büyüme rakamları 2021’in habercisi"

2020 yılını yüzde 37’lik bir büyümeyle tamamladıklarını da sözlerine ekleyen Erdoğan, “Üretim açısından bakıldığında 1.699.439.187 liralık üretim ile ilk 20’de en hızlı büyüyen şirketler arasında yer alıyoruz. Bu üretimi destekleyen en güçlü faktör yeni acente yapımız ve çalışanlarımızın mutluluğu.” diye konuştu.

Üretimlerinin yüzde 54’lük kısmının acenteler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, 2020 yılında yeni açılan acenteler ile dağıtım yetkinliklerini pekiştirdiklerini ve açılışı yapılan acentelerin toplam büyüme rakamlarına çok önemli katkı sağladığı bilgisini verdi. Erdoğan 2020’deki büyümenin 2021’deki büyümenin bir habercisi olduğunu da vurguladı.

"Mutlu çalışan bir ekip, aynı zamanda mutlu müşteri demek"

Çalışan ve müşteri memnuniyetini artırmanın büyümeyi sağlayan en önemli faktörler arasında yer aldığını söyleyen Erdoğan, “‘Hadi bu yıl rekor büyüyelim’ diyerek bunu başaramazsınız. Çalışanlarınızı bu hedeflere inandırdığınızda ve onlara çalışmaktan mutlu oldukları bir ortam yarattığınızda, iş ortaklarınızı bu vizyonun bir parçası haline getirdiğinizde, müşterilerinize en iyi deneyimi sunduğunuzda rekor büyüme zaten kaçınılmaz olarak gelir. Mutlu çalışan ve mutlu müşteri istikrarlı büyüme demektir.” ifadelerini kullandı.