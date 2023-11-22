Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu’na Didem Gordon atandı

“Sektörün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak, yönetim kurulumuza Didem Gordon gibi bankacılık, kurumsal finansman ve yatırım yönetimi gibi alanlarda deneyimli ve saygın bir ismin katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” açıklamasını yapan Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel şunları söyledi:

“Didem Gordon’un düzenlemeler, kurumsal yönetim ve ESG odaklı girişimlere danışmanlık tecrübesi Re-Pie Yönetim Kurulu’na disiplinler arası bir katkı sağlayacak. Sektörümüzün böylesine seçkin bir profesyonelinin aramıza katılmasıyla birlikte artan iş hacmimiz karşısında üst yönetimimizi güçlendirerek, önümüzdeki dönemde ivmemizi artırmayı hedefliyoruz.”

Didem Gordon kimdir?

Didem Gordon, 1989’da ABD’de Mitsui Bankası’nda başladığı kariyerine, 1992-2016 arasında Türkiye’de bankacılık ve sermaye piyasalarının önde gelen yerli ve yabancı ortaklı banka ve yatırım kurumlarında üst düzey yönetici olarak devam etti. Bu dönemde, kurumsal yönetim, yatırım profesyonelleri için davranış ve etik standartları gibi düzenlemelerin oluşturulması, bunun yanında yeni piyasa, platform ve ürünlerin geliştirilmesi için gerekli sistem ve altyapı çalışmalarında aktif olarak görev aldı. Gordon, Borsa Aracı Kurum Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Borsa İstanbul Denetim Kurulu Üyeliği, Sermaye Piyasaları Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, TKYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve son olarak da TSPB’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018’de, 11’inci Kalkınma Planı (2019-2023)- Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu’nda çalıştı.

2016’dan itibaren finansal hizmetler sektörüne güç veren teknoloji odaklı yeni nesil yatırım şirketleri ile yönetim ve danışmanlık kurulları üyesi kapasitesinde çalışmakta olan Gordon, 2018’de Estonya’da kurduğu Phaida Ventures, etki yatırımları ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarına odaklanan farklı sektörlerdeki girişim ve inovasyon projelerine danışmanlık yapmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi’nden işletme alanında lisans sahibi olan Didem Gordon, San Diego Eyalet Üniversitesi’nde finans alanında yüksek lisans yaptı. CFA-Harvard Üniversitesi Yatırım Yönetimi ortak eğitimini tamamlayan Gordon, CFA Enstitüsü’nden ESG Yatırımı Sertifikası, SPF Düzey III ve Türev Araçlar lisanslarına sahiptir.