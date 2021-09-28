Re-Pie Portföy’den Simit Sarayı’nın iştirakine yatırım

Re-Pie Portföy, büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırımlarla portföyünü genişletmeyi sürdürüyor.

Şirket, son olarak Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Simit Sarayı’nın üretim şirketi DMR Unlu Mamüller A.Ş’nin yüzde 30’unu satın aldığını duyurdu. Bu yatırım ile DMR Unlu Mamüller’in değeri 960 milyon liraya ulaştı.

Yapılan açıklamada, yeni yatırım ile DMR, ikinci bir fabrika kuracak ve 400 kişilik istihdam yaratacak. Ayrıca, Simit Sarayı mağazaları dışındaki kanallara yarı pişmiş ürün imalatı ve satışı yaparken, ihracatını da artırmayı hedefliyor.

Re-Pie Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “İncelediğimiz 12 imalatçı şirket arasında markanın gücü, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli ile en iyi şirketin DMR olduğunu gördük. Her ürünün bir müşteri segmenti varken, DMR ürünlerinin yaş, gelir seviyesi ve coğrafya gözetmeksizin her yere satılabiliyor” ifadelerini kullandı.

2021 yılını bütçenin üzerinde ciroyla kapatacaklarını ifade eden DMR Genel Müdürü Caner Bayıralan, “Yüzde 60 ihracat hedefiyle dünyaya geleneksel lezzetlerimizi yerel modifikasyonlarla sunacağız. Dünyada ürünümüz girmedik ev bırakmayacağız” dedi.