Re-pie’nin yeni genel müdürü Telci oldu

08 Mayıs 2019

Türkiye'nin ilk gayrimenkul portföy yönetimi şirketi Re-pie’nin Genel Müdürü Alim Telci oldu. Telci, aynı zamanda şirketin yönetim kurulunda yer alacak.

Telci, daha önce Halk Portföy’ün kurucu genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. Re-pie Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr. M. Emre Çamlıbel atamayla ilgili olarak, “Şirketimiz kurulduğu 2015’ten bu yana her yıl yüzde 110’un üzerinde büyüdü. 2018’de Katar menşeili Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş ile kurduğumuz 420 milyon TL değerindeki gayrimenkul yatırım fonu ile şirketimizin finansal yapısını güçlendirdik. Sektörün deneyimli isimlerinden Alim Telci aramıza katıldı. Kendisinin sektördeki deneyim ve vizyonuyla şirketimize değer katacağına ve birlikte faaliyetlerimizi genişleteceğimize inanıyorum.” dedi.