RE360 ile yeni normale yeni çözümler aranacak

Osman KILIÇ

RE360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması’nın dördüncüsü bu yıl Digital Network Alkaş’ta günün koşullarına uyum sağlayarak çevrimiçi olarak yapıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ve Digital Network Alkaş’ta düzenlenen bu yılki RE360 konferansı için heyecanlı olduklarını belirten Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, "Belki de yüzyılda ancak bir kez yaşanacak pandemi süresince fark ettik ki, ülkemizde ve tüm dünyada sanal ağların ve yeni bağlantı yöntemlerinin iş hayatındaki etkisi gün geçtikçe artıyor" dedi.

Çevrimiçi iş yapış şekillerinin ve ekranlardan iletişim sağlama yöntemlerinin bu dönemin vazgeçilmezleri olarak yer aldığını bildiren Alkaş, "Evden veya uzaktan çalışma yöntemi yaşamımıza iyiden iyiye girdi. Belki de yıllar sonra deneyeceğimiz bu teknolojik yöntemler, “yapıcı dönüşüm” olarak tanımlayacağımız uygulamalarla bizleri bugünlere taşıdı" şeklinde konuştu. Alkaş şöyle devam etti: "Alanında uzman profesyonellerin ve vizyon yaratanların yer alacağı konferanslar, eğitimler, potansiyel işbirliklerimizin ilk adımlarını atacağımız bağlantılar, sektörden haberler ve daha pek çoğu tek bir tuş ile ekranda ve dolayısıyla hayatımızda oluyor. Bugün ve devam eden iki günde buna yakından şahitlik ediyor olacağız."

"Dijital platform olma yolunda ilerliyoruz"

Digital Network Alkaş ile yeni normale yeni çözümler üretmeyi amaçladıklarını kaydeden Alkaş, perakende, e-ticaret ve gayrimenkul sektörlerine uzun yıllardır hizmet verdiklerini belirtti. Alkaş'ın hizmet verdiği tüm sektör paydaşlarına, üst düzey yöneticilerle birebir tanışma fırsatı yarattığının altını çizen Alkaş, "Bugün Digital Network Alkaş ile farklı deneyim ve trendlerin 360 derece bakış açısıyla gerçekleştiği, sektör trendlerinin konuşulduğu, ortak akıl oluşturan ve vizyon geliştiren dijital bir platform olma yolunda büyük bir ivme ile ilerliyoruz" diye konuştu. Alkaş şöyle devam etti: "Hepimizin desteği ile Digital Network Alkaş ile ulusal ve uluslararası arenada fazlasıyla başarının altında beraber imzamız olacağı inancıyla ülkemiz adına da gururluyuz." OSMAN KILIÇ/İSTANBUL