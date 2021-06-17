realme, 5G işlemcili ürünlerini Türkiye'ye getirecek

Çin, Güneydoğu Asya, Güney Asya, Avrupa, Rusya, Avustralya, Ortadoğu ve Afrika dahil olmak üzere 61 pazarda faaliyet gösteren akıllı telefon markası realme, Türkiye pazarı için 5G ürün yol haritasını açıkladı. Dünya genelinde 50 milyon kullanacısı bulunan marka, yıl içinde 5G işlemcili ürünlerini Türkiye'de pazara sunmayı planlıyor.

GSMA, Counterpoint, realme ve Qualcomm, 3 Haziran’da online olarak düzenlediği 5G Zirvesi'nin ikinci oturumu gerçekleşti. 5G’nin Avrupa, Doğu Avrupa ve BDT’deki etkilerinden bahsedilen zirvede, realme’nin 5G ürünlerini Türkiye’ye getireceği duyuruldu.

GT lansmanıyla çok yakında ilk amiral gemisini Türkiye’ye getireceğini açıklayan realme, bununla birlikte yıl içinde 5G donanımlı ve daha yüksek performanslı ürünlerini de Türkiye’ye getirecek. Markanın 5G Zirvesi'nde ortaya koyduğu 5G yol haritasına göre realme, bu yıl GT, GT serisinin diğer modellerini, yeni sayı serisi ve yeni bir Narzo serisini Türkiye'ye getirecek.

"Türkiye 5G için iyi bir konumda"

5G Zirvesi'nde konuşan Counterpoint görevlilerinden Jan Stryjak, Türkiye'ye dair "Diğer birçok pazarda olduğu gibi, Türkiye de henüz 5G'yi piyasaya sürmedi ancak sürmeleri an meselesi. Özellikle Mart ayında Türk Telekom ve Nokia tarafından elde edilen dünya 5G hız rekorunun duyurulması başta olmak üzere, denemeler devam ediyor. Bu arada, Türkiye'de birinci çeyrekte satılan akıllı telefonların dörtte birinden fazlası 5G özellikliydi. Bu nedenle Türkiye 5G için iyi bir konumda ve bu yıl ticari 5G hizmetleri başlatıldığında talep artacak." değerlendirmesini yaptı.