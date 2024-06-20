Realme GT 6 Serisi'nin lansmanı yapıldı

Realme GT 6 Serisi, iki amiral gemisi rakibi model ile akıllı telefon performansının çıtasını yükseltiyor. Her model, güçlü Snapdragon işlemcilerle donatılıyor. Öncülüğü ele alan realme GT 6, 1 milyon 650 binin üzerinde benchmark skoruyla Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alıyor.

Güç tasarruflu ekran, pil ömrünü en aza indirirken optimum performansı koruyor. HDR ve Pro-XDR teknolojileri, özellikle gerçekçi görüntüler arayan oyuncular için daha gerçekçi bir deneyim sunmak üzere renklerin ve parlaklık seviyelerinde geniş seçenekler sunarak görselleri daha da geliştiriyor. 10 bin 240 hassasiyet seviyesi ve adaptif parlaklık ile ekran, her türlü aydınlatma koşuluna sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor.

Düşük ışıkta net fotoğraflar

Fotoğraf tutkunları için gerçek bir devrim olan realme GT 6, Sony LYT-808 sensörü ile donatılmış 50 Megapiksel Süper OIS Ana kamerası sayesinde düşük ışıkta net fotoğraflar çekebiliyor. 4K Dolby Vision video kaydı ve oynatma özelliğiyle sinematik deneyimler sunan bu kamera hem ön hem de arka kamerada üstün performans sergiliyor.

En yoğun kullanımda bile en yüksek performansı sağlamak için seride, gelişmiş bir soğutma sistemi yer alıyor ve bu sayede verimli ısı dağılımı ve sürdürülebilir performans garanti ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, yüksek performans gerektiren oyunlar oynarken veya çoklu görevler gerçekleştirirken ısınma sorunu yaşamadan deneyimlerini sürdürebiliyorlar.