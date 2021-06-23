Reçelci Dede’ye 2020 Bronz İhracatçı Ödülü

Esra ÖZARFAT

BURSA - Domatesten acı bibere, damla sakızından kozalak ve yeşil cevize kadar pek çok farklı lezzette reçeli butik olarak üretip ihraç eden Reçelci Dede, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) tarafından Bronz İhracatçı Ödülü’ne layık görüldü. Doğal şekilde ve sınırlı miktarda üretilen reçelleri başta Kuveyt olmak üzere Arap ülkelerine ihraç ettiklerini belirten Reçelci Dede Gıda San. Genel Müdürü Cafer Yıldırım, ev yapımı reçellerini kökleri 1910’lu yıllara dayanan Reçelci Dede markası ile koruma altına aldıklarını ve dördüncü kuşak olarak üretim yaptıklarını söyledi.

Acı biber, damla sakız, yeşil ceviz, patlıcan, süt gibi farklı lezzetlerde 38 çeşit özel reçel ürettiklerini belirten Yıldırım, ihracatta agresif büyüme gibi bir planları olmadığını, özellikli ürünleri özel alıcılarla buluşturma konusunda hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. Bu kapsamda pandemi öncesinde Kuveyt’te bir bayilik verdiklerini belirten Cafer Yıldırım, ayrıca Kuveyt’in en büyük ikinci alışveriş merkezinde de bir satış noktası açtıklarını aktardı. Yıldırım, pandeminin etkilerinin azalmasıyla talepte bir artış yaşandığına işaret ederek, zor bir 2020’nin ardından iş yoğunluklarının yeniden artış kaydettiğini vurguladı.