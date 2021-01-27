Reddit ve Musk GameStop hissesine ralli yaptırdı

Son yıllarda oyun satın almalarının çevrimiçi mecralara kaymasıyla değer kaybı yaşayan ABD’li video oyun perakendecisi GameStop hisseleri bir haftada yüzde 275’in üzerinde değer kazandı.

Hisse değeri nisan ayında 2,57 dolara kadar gerileyen GameStop, özellikle internet sitesi Reddit’in WallStreetBets (borsa bahisleri) forumunda paylaşım yapan yatırımcıların desteğiyle seneyi 18 dolar hisse değeriyle tamamladı. Hisseler ocak ayında yatırımcıların kâr elde etmek için açığa satış yapmaları etkisiyle yukarı yönlü bir ralliye başladı. Geçtiğimiz haftayı 60 dolar düzeyinde tamamlayan hisseler, salı günü ise yüzde 92,7 değer kazandı.

Tesla CEO'su Elon Musk’ın bir Reddit gönderisini paylaşarak “Gamestonk!!” notu düşmesiyle, açılış öncesi işlemlerde hisseler yüzde 116 artışla 320 dolardan işlem gördü. GameStop’un toplam hisse değeri ise sene başından bu yana yaklaşık 3,2 milyar dolar arttı. Son olarak, COVID-19 salgının da etkisiyle, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 31 ciro kaybı açıklayan yaklaşık 2 bin 500 mağazanın sahibi GameStop, 2019 yılında ise 471 milyon dolar zarar açıklamıştı.