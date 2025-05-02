Reddit'in ilk çeyrek geliri beklentileri aştı, ikinci çeyrek tahminleri de güçlü

Sosyal medya platformu Reddit, 2025 yılının ilk çeyreğinde analist beklentilerinin üzerinde finansal sonuçlar açıkladı. Şirketin çeyreklik geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61 artarak 392 milyon dolara ulaştı. Wall Street beklentisi ise 370 milyon dolar seviyesindeydi.

Net kârda halka arz etkisi

Reddit, ilk çeyrekte 26,2 milyon dolar net kâr açıkladı. Bu rakam hisse başına 13 sentlik kazanca denk geliyor. Geçen yılın aynı döneminde şirket, halka arzla ilişkili maliyetler nedeniyle 575,1 milyon dolar net zarar açıklamıştı.

İkinci çeyrek beklentileri yukarı yönlü

Reddit yönetimi, ikinci çeyrek gelir tahminini 410 ila 430 milyon dolar aralığında belirledi. Bu beklenti, Wall Street’in öngördüğü 396 milyon dolarlık tahminin oldukça üzerinde.

CEO Huffman’dan açıklama

Şirketin CEO’su Steve Huffman, belirsiz ekonomik koşullara rağmen kullanıcıların platforma olan bağlılığının sürdüğünü vurguladı. Huffman, “Bunun gibi sürekli değişen makro ortamlar hem zorluklar hem de fırsatlar yaratır. Daha önce de zorlu zamanlarda büyüdük – insanlar belirsiz zamanlarda da bağlantıya ve bilgiye ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.

Hisseler önce yükseldi, sonra geriledi

Reddit’in güçlü bilanço açıklaması sonrasında hisseleri seans sonrası işlemlerde yüzde 19’a kadar yükseldi. Ancak şirket yöneticilerinin ekonomik belirsizlik ve Google arama trafiğindeki zayıflık gibi konuları gündeme getirmesiyle hisselerdeki kazanç yüzde 5 seviyelerine kadar geriledi.