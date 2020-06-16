Reeder, mesafe ölçer kolye ile virüsten koruyacak

16 Haziran 2020

Esra ÖZARFAT/BURSA

Samsun’da cep telefonu üretimi gerçekleştiren Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral, pandemi sürecinde fonksiyonel yeni ürünlere yöneldiklerini söyledi. Saral, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan destek aldıkları proje ile Türkiye’nin ilk yerli üretim temassız kızılötesi ateş ölçerini üretmeye başladıklarını kaydetti. Hemen ardından yine COVID-19 sürecine özel yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını anlatan Sezen Sungur Saral, çok sayıda çalışanın bulunduğu banka ya da fabrika gibi yerlerde kullanılabilecek bir donanım tasarladıklarını söyledi.

Reeder Me-safe

Saral, “İnsanlar arasındaki mesafeyi ölçen ve gereğinden fazla yaklaşıldığında uyarı veren bir kolye ürettik. Eğer çalışanlardan biri hasta olursa kurum, geriye dönük olarak buluttan verilere bakarak kişinin kimlerle iletişimde olduğunu bularak önlemlerini alabiliyor. Buna Reeder Me-safe dedik. Projemiz Arya Women Yatırıma Hazırlık Hızlandırma Programı’na da kabul edildi ve eğitimlere başladık” diye konuştu.

“Global rakiplerimizin üzerinde satış rakamlarımız var”

Firma olarak software alanında gelişmeye odaklandıklarını belirten Saral, “Ar-Ge merkezi değiliz. Ama teknoparkta kendi yazılım şirketimiz var. Samsun gibi iki üniversitenin olduğu kent bizim için bir şans. Hocalarımız ve öğrencilerle birlikte Reeder ürünleri ve kurumsal yazılımlar için geliştirmeler yapıyoruz” dedi. Türkiye’de tablet bilgisayarda pazar lideri olduklarına işaret eden Sezen Sungur Saral, “Global rakiplerimizin üzerinde satış rakamlarımız var. Şu anda tek yerli akıllı telefon üreten markayız. Samsun’daki fabrikamızda ilk yerli üretim çocuk saatini de yaptık. Salgın süreci ile birlikte medikal alanlara da girişim yapmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.