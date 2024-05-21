Reeder Teknoloji elektrik araç projesinde ÇED aşamasında
Reeder Teknoloji, elektrikli aracının üretileceği Samsun'daki tesis için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin başlatıldığını açıkladı.
Reeder Teknoloji, yüzde 80'inin yerli olacağı belirtilen elektrikli aracın test modelini 30 Ağustos'ta tanıtmayı planlıyor. Bunun için de Samsun'da üretim tesisi kurulacağı bildirildi.
Reeder Teknoloji, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamasında elektrikli araç üretiminde gelinen aşamayı duyurdu.
Açıklamada, üretim tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, yıllık üretimin 9 bin adeti bulacağı kaydedildi.