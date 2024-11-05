Reeder Teknoloji, elektrikli aracında ön sipariş için tarih verdi

Borsada işlem gören Reeder Teknoloji, 'reEV Max' ismini verdiği A1 segmentindeki dört kişilik binek aracına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama gönderdi.

Açıklamada, aracın bu yıl prototip çalışmalarını tamamlayarak sertifikasyon ve seri üretim hazırlıklarına başlama planının bulunduğu anımsatıldı.

Açıklamada "Bu kapsamda, Kasım 2024 itibarıyla aracımızın yol test sürüşlerini tamamlayıp seri üretim için siparişleri vermeyi planladığımızı, aracımızın tip onay test süreçlerine başladığımızı ve lansman ile ön sipariş sürecini 2025 yılının ilk çeyreğinde başlatmayı hedefliyoruz" dedi.

Reeder Teknoloji şunları kaydetti: "reEV Max aracımız, 200 km menzile sahip, maksimum 90 km/h hız kapasitesine ulaşabilen dört kişilik binek araçtır. Aracımız, şasi yapısı itibarıyla A1 segmentine de uygun olarak tasarlanmış olup, bu segmente yönelik sertifikasyon, motor ve sürüş geliştirme Ar-Ge çalışmalarına 2025 yılı ikinci çeyreğinde başlanması planlanmaktadır. Elektrikli araç projemiz olan 'reEV Max' hakkında daha detaylı bilgiye https://reeder.com.tr/reev-max linkinden ulaşabilirsiniz."