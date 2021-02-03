reeder ve KVK arasında "satış sonrası hizmet" anlaşması

Samsun’daki fabrikasında ürettiği yerli teknolojilerle dünyaya açılan reeder, yaptığı yatırımlar ve iş birlikleriyle ilerleyişine devam ediyor. Son olarak mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektöründe faaliyet gösteren KVK ile hizmet anlaşması yapan reeder, anlaşma kapsamında kullanıcılar, kendilerine en yakın KVK Teknik Servis noktalarına giderek reeder telefonlarını tamir ya da değişim kapsamına aldırabilecek.

reeder'den yapılan açıklamaya göre, tüm telefon serisini kapsayan bu anlaşma ile aksesuar ve yazılımsal sorunlar 30 dakika içinde ücretsiz tamir edilecek. Ekran kırılması, sıvı teması gibi kullanıcı kaynaklı sorun için ise ufak ücretler ile sıfır ürün ile değişim yapılacak. Türkiye genelinde tüm KVK teknik servis noktalarında geçerli olacak bu iş birliği ile reeder, müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmayı planlıyor.

"Tamir ve değişim için 30 dakikada kesin çözüm"

Açıklamada görüşlerine yer verilen reeder kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Sungur Saral, satış sonrasında da kullanıcıların hizmet standartlarını her zaman en üst noktada tuttuklarını aktardı. Teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak için çalışıp ürettiklerini söyleyen Saral, "Samsun’daki fabrikamızda ürettiğimiz akıllı telefonlardan tabletlere kadar birçok teknoloji ürünü geliştiriyoruz. reeder olarak temel misyonumuz, üretimden dağıtıma, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada kalite standartlarımızı ve müşteri memnuniyetimizi korumak. Bu doğrultuda kendi içimizde standartlarımızı korumak adına çok titiz çalışıyoruz ve iş ortaklarımızı da aynı hassasiyetle belirliyoruz. Bu kapsamda kullanıcılarımıza KVK teknik servis noktalarından 30 dakikada hızlı hizmet sunmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.