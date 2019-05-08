Referans, yerli tohumda atak yapacak

08 Mayıs 2019

Yaklaşık iki yıl önce kurulan ve bir yıl içinde kapasitesini üç kat artıran Referans Tohum, pazarlama ağını orta vadede yurt geneline yaymayı, uzun vadede ise kendi tohumunu üreterek pazara kendi markası ile çıkmayı hedefliyor.

Ziraat mühendisi Adeviye Akpınar ve Ahmet Döner’in ortaklığında kurulan Referans Tohum, ıslahçı kuruluşlardan aldığı yerli arpa ve buğday tohumlarını sözleşmeli ekim modeli ile üretiyor ve sertifikalandırarak satışını gerçekleştiriyor.

Bin dekar alanda ekim yaptı

Tarım İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Desteği’nden faydalanarak firmayı hayata geçirdiklerini belirten Adeviye Akpınar, “İncesu’da bulunan eleme tesisimiz, üretim materyallerimiz ve merkez ofisimizle birlikte yaklaşık 1.5 milyon lira gibi bir maliyetle firmamızı hayata geçirdik. Geçen yıl 300 dekar alanda, bu yıl ise bin dekar alanda ekim yaptık. Henüz yolun başında olmamıza rağmen kapasitemizi üç kat artırdık ve gelecek yılı daha verimli geçireceğimize inanıyoruz” dedi.

Öncelikli hedeflerinin tohumda yerli türlerin kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Akpınar, “Uzun vadede kendi tohumumuzu üreterek, piyasaya çıkarmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.