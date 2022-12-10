Refik Anadol'un Yapay zekası ile Bulgari serpenti

Yapay zekâ, veri bilimini birlikte kullanarak sanat eserleri yaratan Refik Anadol, teknolojik boyuttaki çalışmalarını global düzeyde yürüten bir sanatçı ve yönetmen. Hayal gücü ve bilimkurgu eşliğinde tasarladığı çalışmalarını bu kez Bulgari ile birleştiriyor.

Yüksek saatçilik ve mücevher firması Bulgari, efsanevi yılan ikonunun 75.yılını kutlamak amacıyla Milano’daki Piazza Duomo’da çığır açan Serpenti Metamorfoz enstalasyonun ikinci bölümünü Londra Saatchi Gallery’de Refik Anadol ile gerçekleştiriyor. 25 Kasım’da kapılarını açan Serpenti Metamorphosis sergisi Anadol’un yenilikçi sanatıyla buluşuyor, ziyaretçilerine benzersiz ve sürükleyici bir yolculuk vadediyor. Sanat, teknolojinin kombinasyonu ve yapay zekanın ürettiği bu multimedya sanat eseri, 200 milyon doğa görüntüsü ile eğitilen algoritmalardan oluşuyor. Doğayı verilere, verileri soyut şairane görüntülere dönüştüren sanatçı, form değişimi olarak bilinen metamorfoz kavramının heyecan verici ve duyusal bir yorumunu sunuyor.

Anadol’un yarattığı büyüleyici sanat eserini deneyimleyen davetliler, gecenin devamında arşiv görüntüleri, çizimlerle zenginleştirilen özel bir Serpenti mücevher ve saat sergisini ziyaret etme imkânı buluyor.

Ayrıca farklı bir çalışma olarak yapay zekanın geliştirdiği “Rainforest Serpenti” adlı özel koku, sergi alanına yayılarak bir sanat havası solunmasını sağlıyor. Koku, Bulgari ve Refik Anadol’un parfüm tasarımcısı Firmenich, parfüm üstadı Sophie Labbé ve Integra Fragrances ile hazırlandı.

25 Kasım- 23 Aralık tarihleri arasında Londra’daki Saatchi Gallery’nin 3. salonunda ziyaret edilebilecek olan sergiye ücretsiz giriş için bulgari.com sitesinden rezervasyon yapılabiliyor.