"Regülasyondan sonra 42 milyon bireye daha tasarruf finansmanı imkanı sunuyoruz"

Uzun yıllardır edindiği bankacılık tecrübesini tasarruf finansman sektörüne aktaran Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç sektörün gelişimini ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığının önderlik ettiği, bir finans ofisi ve daire başkanlığı ile temsil edilen Katılım Finans Ekosistemi ile ilgili bilgiler aktaran Aytaç; “Katılım finans, Türkiye’nin finansal kalkınmasının sağlanmasında faiz hassasiyetine sahip kişilere yönelik finansal kapsayıcılığın sağlanması ve yastık altı birikimlerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik büyük potansiyele sahip olan bir ekosistemdir, biz de bu ekosistemin en güçlü oyuncularının biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

Aytaç ayrıca bireysel tasarruflara değer katan tasarruf finansman ürünleriyle katılım finans ekosisteminde önemli rol oynadıklarını da söyledi.

“3. Nesil Finansman Modeli devreye girdi”

Kurucusu oldukları tasarruf finansman sektörünün geçmişten bu yana ekonomiye sağladığı likidite ve ticarete getirdiği hareketlilikle ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ve sunmaya devam ettiğini vurgulayan Aytaç, “Regülasyon sonrasında BDDK patronlardan daha fazla işin içerisinde diyebiliyoruz. BDDK’ya aynı bankalar belirli standartlar çerçevesinde günlük, haftalık ve aylık raporlamalar yapıyor, faaliyetlerimizi BDDK denetimi ve gözetiminde gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Regülasyon ile birlikte diğer yandan Türkiye’de mevduat ve katılım bankacılığından sonra 3. Nesil Finansman Modeli’nin devreye girdiğine dikkat çeken Aytaç şunları söyledi, “Bildiğiniz üzere bireysel finansman ürünleri için ilk seçenek bankalardı, ikinci seçenek katılım bankaları üçüncü seçenek ise tasarruf finansman şirketleri oldu. Biz Eminevim olarak bunu 3. Nesil Finansman Modeli olarak adlandırıyoruz. Bu model ile tasarruf sahipleri hiçbir faiz maliyetine katlanmadan, tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında planlı bir şekilde birikimlerini yapabiliyor, tasarruf dönemi sonrasında da ev, araba veya işyeri finansmanına kavuşabiliyor. Bizler de sektörümüzü BDDK denetimi ve gözetimindeki bu yeni yapısı çerçevesinde daha fazla tasarruf sahibiyle buluşturarak, istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam ediyoruz.”

Yasa şirketlerin sağlıklı büyümesi için güven ortamı sağlıyor

Yasanın altyapı tasarruf finansman şirketlerinin sağlıklı büyümesi için önemli bir güven ortamı sağladığı bilgisini veren Aytaç, bunun en önemli dayanağının tüketicilerin şirketler ile imzaladıkları tasarruf finansman sözleşmesi olduğunu belirtti.

Aytaç, “Ayrıca yeni düzenleme ile tasarruf finansman şirketleri fon havuzunu kendi operasyonel hesaplarından ayırmak zorunda ve fon havuzundaki paralar, amacı dışında kullanılamıyor. Belirttiğim gibi sürekli BDDK denetimi ve gözetimindeyiz. BDDK’nın bir bankadan beklediği gereksinimlerin aynısını raporlama, şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından BDDK’ ya sağlamak zorundayız. Bu istikrar ve disiplinle faaliyetlerimizi sürdürüyor ve daha geniş kitlelere doğru yelken açıyoruz” dedi.

“Regülasyon sonrası sektöre ilgi arttı”

Regülasyon sonrasında sektörlerine ilginin ciddi anlamda arttığını dile getiren Aytaç, “Sektörümüzde şu ana kadar yaklaşık 500 bin tasarruf sahibine ulaşılabilmişti. Regülasyon sonrasında ise artık sadece finansmana erişim imkanı olmayan kişilere değil, Türkiye’ de banka kredisi kullanan 42 milyon bireye daha tasarruf finansmanından faydalanma imkanı sunuyoruz. Bu ürünü çok daha fazla kişiye ulaştırma gayesindeyiz. Çünkü maliyeti doğru bir şekilde yapılandırılmış finansman ürünlerine sahibiz. Bu noktada hem tasarruf sahiplerinin birikimlerine hem de ülke ekonomisine değer katmış oluyoruz. Biz kaynaklarımızın tasarruf finansıyla ülke içinde kalmasını sağlıyor, ticarete canlılık getiriyoruz. Bu bakış açısıyla sektörün bütün oyuncularının daha fazla tasarruf sahibine ulaşacağını düşünüyor ve kapsayıcılığının artacağına inanıyoruz” bilgisini verdi.

“En önemli hedefimiz mevcut pazarı büyütmek”

Sektörün yarısından fazlasının Emineevim olduğu bilgisini veren Aytaç, en önemli gayelerinin pazarı büyütmek olduğunu söyledi. Sektörün lideri olarak kendilerine önemli sorumluluklar düştüğünü kaydeden Aytaç, “Bu kapsamda “Ortak Frekans” adını verdiğimiz kurumsal iş birliklerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Ayrıca sektörümüzü üniversitelerde, sivil toplum kuruluşlarında, akademilerde, iş örgütlerinde, kurum ve kuruluşlarda anlatmaya devam ediyoruz. Dağıtım kanallarımızı genişletip yeni hedef kitlelere ulaşıyoruz.

Çalışmalarımızı son derece önemli iletişim faaliyetleri çerçevesinde tüm kitleler ile paylaşıyor, sesimizi ülkemizin dört bir yanına gür bir şekilde ulaştırıyoruz” dedi.

31 yıl önce kuruldu, 118 şubesi, bin 500 çalışanı bulunuyor

1991 yılında Eminevim’in kurucusu merhum A. Emin Üstün’ün, dönemin ekonomik koşullarında araç almak için zorlanan birkaç arkadaşıyla birlikte bir araya gelerek “sırayla otomobil sahibi olmanın” yolunu açan girişimi, 30 yılı aşkın süre içinde pek çok önemli aşamadan geçti.

Tasarruf Finansman Sektörü, artık her yıl on binlerce kişinin ev, araba veya işyeri sahibi olmasını sağlıyor. Tasarruf finansman şirketlerinin 2020 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) düzenleme ve denetim yetkisi altına alınması ile ülkemizdeki finans sektörü oyuncuları arasındaki yerini alan Eminevim, intibak sürecinin Nisan 2022’de tamamlanması ile BDDK lisansını aldı.

Bugün ülke genelindeki 118 şubesi ve 1.500 çalışanı bulunan Eminevim, sektörün yarısından fazla olan pazar payı ve yıllık 5 milyar TL’ lik finansman teslimatı ile sektörün lideri konumunda bulunuyor.

Tüketici banka yerine neden bir tasarruf finansman şirketine başvurmalı?

Tasarruf finansman sektörü olarak tasarruf sahiplerine sunduğumuz çözümlerin hepsi, adı üstünde, “tasarruf” odaklı. Eminevim olarak bugüne kadar misyonumuz, her ölçekten tasarrufu bir araya getirerek, müşterilerimizin ev, araba ve işyeri sahibi olmalarını sağlamak oldu. Bu doğrultuda da birbirinden farklı pek çok tasarruf finansman ürünü geliştirmeye ve yeni tasarruf sahipleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede tasarruf sahipleri öncelikle ister bireysel ister çekilişli tasarruf finansman ürünlerimizden yararlanabiliyor. Tasarruf sahipleri öncelikle kendi bütçelerine uygun finansman tutarını, taksit tutarını ve vade seçeneklerini belirliyor. Akabinde taksit ödemelerinden oluşan bir tasarruf dönemi geçiriyor ve tasarruf dönemi sonunda Türkiye’ nin her yerinden istediği ev, araba veya işyerine sahip olmak için ihtiyacı olan finansmanın teslimatını alıyor. İş modelimiz aslında bu kadar şeffaf ve net. Biz de Eminevim olarak belli tasarrufları olan bireylerin tasarruflarını birleştiriyor ve bu birikimlere değer katıyor, büyütüyoruz.

Sektörün büyüme hızının üzerinde büyüdük

Eminevim olarak bu yıl sektörün büyüme hızından ve enflasyonun çok üzerinde bir büyüme gösterdik. Yine pazar payımızı yeni ürünlerle genişletmek ve sektörümüzün büyümesine hizmet etmek istiyoruz. Toplamda 500.000 tasarruf sahibine ulaşan sektörümüzü 1 Milyon kişiye daha ulaştırma vizyonumuz var. Bütün şubelerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımız bu konuda coşku ve heyecan içerisinde. Bizler de bu vizyon ile 2023 için tüm planımızı yaptık ve hazırız. Sektörümüzü tüm finansal piyasalardan 2 kat daha fazla büyütmeye gayret edeceğiz.