Reis Gıda, "Reis Bakliyat Köyü" bölgelerini genişletecek

Hayata geçirdiği “Reis Bakliyat Köyü” projesi ile tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasını, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için milli ve yerel tohumların korunmasını amaçlayan Reis Gıda, "Reis Bakliyat Köyü" bölgelerini genişletmeye hazırlayor.

Yerli Malı Haftası, nedeniyle açıklama yapan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, "1946 yılından itibaren 12-18 Aralık, 'Yerli Malı Haftası' olarak kutlanıyor. Reis Gıda olarak 'Yerli Malı Haftası'nı topraklarımızı koruyacak sürdürülebilir tarımla yerli tohumlarımızı yaşatacak olan üreticilerimizle kutluyoruz." dedi.

Türkiye'nin tarım potansiyeline dair değerlendirmelerde de bulunan Mehmet Reis, Türkiye'nin dünyadaki endemik türlerin çoğunu içinde barındırması, buğday ve baklagillerin anavatanı ve gen merkezi olması bakımından tarımda avantajlı bir konuma sahip olduğuna dikkat çekti.

Reis Gıda olarak Türkiye'nin tarım kaynalarını katma değere dönüştürmek için Anadolu'da yerli üretime katkı sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Reis, bu sorumluluk bilinciyle başlattıkları “Reis Bakliyat Köyü” projesiyle tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasını, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için milli ve yerel tohumların korunmasını amaçladıklarını vurguladı.

Mehmet Reis, "Reis Bakliyat Köyü" projesi kapsamında bir yandan Bolu’nun Çamyayla Köyü’nde 60 dönümlük alanda toprağın azot ihtiyacının karşılanmasında önemli rolü olan baklagillerin üretimini gerçekleştirirken, diğer yandan Samsun’un Bafra ilçesinde ise yaklaşık 480 dönümlük arazi üzerinde Trakya Araştırma Enstitüsü’nden alınan 3 çeşit çeltik tohumunun ekimini yaptıklarını bildirdi.

“Reis Bakliyat Köyü" bölgelerini genişleterek daha çok üreticiye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Reis, "Ülkemizin tarım kaynaklarının değer bulmasına katkı sağlamak için üreticilerimiz ile 2021 yılı ekim bölgeleri ve ürünler ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilir bir üretim sistemiyle tarım ve gıda sektörünü imece usulüyle geleceğe hazırlamalıyız. Türkiye’de tarım sektörü büyümenin en önemli dinamiği olacak." diye konuştu.