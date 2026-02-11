Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Reis: Girdiler kontrol altına alınırsa fiyatlar iner
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, bakliyatta geçen yıl maliyetin arttığını ve üretimin yüzde 29 gerilediğini belirterek, "Maliyetleri aşağı çekebilmek için yüzde 60’ı ithal olan girdileri kontrol altına almak gerekiyor” dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Reis Gıda’nın yarım asırlık yolculuğu ve 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü dolaysıyla Reis Gıda Yönetim Kurulu Mehmet Reis Mehmet Reis ve kızları Işılay Reis Yorgun ve Nilay Reis Göktürk basınla bir araya geldi.
Bakliyat ürünlerinde 26 ülkeye ihracat yapan marka, portföyüne karabuğday unu, mercimek unu, nohut unu gibi üç yeni ürün ekledi. Toplantıda açıklamalar yapan Mehmet Reis, bakliyattaki fiyat artışları dikkat çekti. Reis, geçen yıl yaşanan kuraklığın yanı sıra girdi maliyetlerinin artmasından dolayı fiyatlara yansıdığını söyledi.
Geçen yıl üreticinin maliyeti artığını ve bununla birlikte rekolte yüzde 29 azaldığına değinen Reis, “Kırmızı mercimekte bu oran yüzde 38’leri buldu. Bir yıl içinde fiyatı en çok artan kırmızı mercimek oldu. Arz kısıtlı olduğu zaman fiyatlar yukarı yönlü gidiyor. Maliyetleri aşağı çekebilmek için yüzde 60’i ithal olan girdileri kontrol altına almak gerekiyor. Bu şekilde fiyatları da kontrol altına almış oluruz” diye konuştu.
Yeni yatırımlarla kapasitesini artıracak
Türkiye’de üretimin artmasından yana olduklarını ve bu hedefe doğru sürekli çalıştıklarını vurgulayan Reis, “İnşaatına başladığımız 22 bin metrekarelik bir alanda kapasite artışına gideceğiz. Bu yatırım, İstanbul Esenyurt’ta olacak. Bunun yanında Türkiye’nin farklı bölgelerinde de faaliyetlerimiz var.
Elbette ihracatımızı artırmak ve kapasitemizi büyütmek hedeflerimiz arasında” şeklinde konuştu. Türkiye’deki atıl tarım alanlarının bitkisel üretime açılması ve planlı üretim modeliyle bakliyat üretiminin tekrar 1990 yılındaki gibi 2 milyon ton seviyesinin üzerine çıkarak 2,5 milyon tonun üzerinde yer alabileceğine dikkat çeken Reis, “2025 yılında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar
ve mamulleri ihracatı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4 artışla 12 milyar 367 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde küresel bakliyat pazarının büyüklüğünün yaklaşık 82,4 milyar dolar seviyesinde olması, Türkiye’nin bu pazardaki konumunu ve büyüme potansiyelini daha da güçlendiriyor” dedi.