Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Reis: Girdiler kontrol altına alınırsa fiyatlar iner

Mehmet Hanifi GÜLEL

Reis Gıda’nın yarım asır­lık yolculuğu ve 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü do­laysıyla Reis Gıda Yönetim Kuru­lu Mehmet Reis Mehmet Reis ve kızları Işılay Reis Yorgun ve Ni­lay Reis Göktürk basınla bir araya geldi.

Bakliyat ürünlerinde 26 ül­keye ihracat yapan marka, portfö­yüne karabuğday unu, mercimek unu, nohut unu gibi üç yeni ürün ekledi. Toplantıda açıklamalar yapan Mehmet Reis, bakliyatta­ki fiyat artışları dikkat çekti. Reis, geçen yıl yaşanan kuraklığın ya­nı sıra girdi maliyetlerinin artma­sından dolayı fiyatlara yansıdığını söyledi.

Geçen yıl üreticinin ma­liyeti artığını ve bununla birlikte rekolte yüzde 29 azaldığına deği­nen Reis, “Kırmızı mercimekte bu oran yüzde 38’leri buldu. Bir yıl içinde fiyatı en çok artan kırmızı mercimek oldu. Arz kısıtlı olduğu zaman fiyatlar yukarı yönlü gidi­yor. Maliyetleri aşağı çekebilmek için yüzde 60’i ithal olan girdileri kontrol altına almak gerekiyor. Bu şekilde fiyatları da kontrol altına almış oluruz” diye konuştu.

Yeni yatırımlarla kapasitesini artıracak

Türkiye’de üretimin artmasın­dan yana olduklarını ve bu hedefe doğru sürekli çalıştıklarını vurgu­layan Reis, “İnşaatına başladığı­mız 22 bin metrekarelik bir alan­da kapasite artışına gideceğiz. Bu yatırım, İstanbul Esenyurt’ta ola­cak. Bunun yanında Türkiye’nin farklı bölgelerinde de faaliyetle­rimiz var.

Elbette ihracatımızı ar­tırmak ve kapasitemizi büyütmek hedeflerimiz arasında” şeklinde konuştu. Türkiye’deki atıl tarım alanlarının bitkisel üretime açıl­ması ve planlı üretim modeliyle bakliyat üretiminin tekrar 1990 yılındaki gibi 2 milyon ton seviye­sinin üzerine çıkarak 2,5 milyon tonun üzerinde yer alabileceğine dikkat çeken Reis, “2025 yılında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar

ve mamulleri ihracatı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4 artışla 12 milyar 367 milyon dolara ulaş­tı. Aynı dönemde küresel bakliyat pazarının büyüklüğünün yakla­şık 82,4 milyar dolar seviyesinde olması, Türkiye’nin bu pazardaki konumunu ve büyüme potansiye­lini daha da güçlendiriyor” dedi.