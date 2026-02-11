Google Haberler

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Reis: Girdiler kontrol altına alınırsa fiyatlar iner

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, bakliyatta geçen yıl maliyetin arttığını ve üretimin yüzde 29 gerilediğini belirterek, "Maliyetleri aşağı çekebilmek için yüzde 60’ı ithal olan girdileri kontrol altına almak gerekiyor” dedi.

Mehmet Hanifi GÜLEL

Reis Gıda’nın yarım asır­lık yolculuğu ve 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü do­laysıyla Reis Gıda Yönetim Kuru­lu Mehmet Reis Mehmet Reis ve kızları Işılay Reis Yorgun ve Ni­lay Reis Göktürk basınla bir araya geldi.

Bakliyat ürünlerinde 26 ül­keye ihracat yapan marka, portfö­yüne karabuğday unu, mercimek unu, nohut unu gibi üç yeni ürün ekledi. Toplantıda açıklamalar yapan Mehmet Reis, bakliyatta­ki fiyat artışları dikkat çekti. Reis, geçen yıl yaşanan kuraklığın ya­nı sıra girdi maliyetlerinin artma­sından dolayı fiyatlara yansıdığını söyledi.

Geçen yıl üreticinin ma­liyeti artığını ve bununla birlikte rekolte yüzde 29 azaldığına deği­nen Reis, “Kırmızı mercimekte bu oran yüzde 38’leri buldu. Bir yıl içinde fiyatı en çok artan kırmızı mercimek oldu. Arz kısıtlı olduğu zaman fiyatlar yukarı yönlü gidi­yor. Maliyetleri aşağı çekebilmek için yüzde 60’i ithal olan girdileri kontrol altına almak gerekiyor. Bu şekilde fiyatları da kontrol altına almış oluruz” diye konuştu.

Yeni yatırımlarla kapasitesini artıracak

Türkiye’de üretimin artmasın­dan yana olduklarını ve bu hedefe doğru sürekli çalıştıklarını vurgu­layan Reis, “İnşaatına başladığı­mız 22 bin metrekarelik bir alan­da kapasite artışına gideceğiz. Bu yatırım, İstanbul Esenyurt’ta ola­cak. Bunun yanında Türkiye’nin farklı bölgelerinde de faaliyetle­rimiz var.

Elbette ihracatımızı ar­tırmak ve kapasitemizi büyütmek hedeflerimiz arasında” şeklinde konuştu. Türkiye’deki atıl tarım alanlarının bitkisel üretime açıl­ması ve planlı üretim modeliyle bakliyat üretiminin tekrar 1990 yılındaki gibi 2 milyon ton seviye­sinin üzerine çıkarak 2,5 milyon tonun üzerinde yer alabileceğine dikkat çeken Reis, “2025 yılında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar

 ve mamulleri ihracatı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4 artışla 12 milyar 367 milyon dolara ulaş­tı. Aynı dönemde küresel bakliyat pazarının büyüklüğünün yakla­şık 82,4 milyar dolar seviyesinde olması, Türkiye’nin bu pazardaki konumunu ve büyüme potansiye­lini daha da güçlendiriyor” dedi.

