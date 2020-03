Reis'ten 8 Mart'a özel Bakliyat Köyü projesi

08 Mart 2020

Reis Gıda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde geleceğe değer katan kadınların güçlerine güç katmak için Bakliyat Köyü projesini başlattı. Geleceğimize azim ve gücüyle ilham veren kadınlar güzel olan her şeyin baş kahramanıdır diyen Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun şunları söyledi:



"Kadınlarımızın sevgi ve emekle inşa ettiği her şey çok kıymetli, çok bereketli. Toplumumuzun baş tacı olan kadınlarımızı her alanda desteklememiz gerektiğine inanarak “Bakliyat Köyü” projemiz kapsamında, Bolu Çamyayla köyündeki kadın üreticilerin oluşturduğu kooperatifle bakliyat üretimi için kadın kooperatifi adına Sema Kavas ile imzaları attık. Bizler üstlendiğimiz misyonla her daim sevgi şirketi olma hedefindeyiz. Tarımda yükü omuzlayan kadın üreticilerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde, üreticilerimize bilgi ve sermaye transferi sağlayarak ürettiği ürünlerin değer bulması konusunda destek olmak için sözleşmeli tarımın ilk tohumlarını atmaya başladık. Bunun yanında kooperatifin el emeğiyle yapmış olduğu bazı gıda ürünlerini de alarak ticari anlamda destek olmayı amaçladık. Yeter ki kadınlarımız bereketli elleri ile toprağı yoğurmaya devam etsinler, çocuklarını da gelecek neferleri olarak ülkemiz tarımının geleceği için hazırlasınlar."

Projenin sürekliliği konusunda görüşlerini bildiren Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis ise “Yaptığımız bu güzel birlikteliğin coğrafyasını genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gezegenimiz küresel iklim krizi tehdidiyle karşı karşıya, besin değerlerinde düşüş yaşanacak gelecek yıllarda. İşte bu sebeple tarımı daha çok önemsemeliyiz. Yaşamın güvencesi, gıda ihtiyacının temel kaynağı olan topraklarımızın ve suyumuzun kıymetini bilmeli ve korumalıyız. Bizim ülke olarak gelecek nesillerin sağlıklı beslenebilmesi için kendi atalık tohumlarımızla üretimimizi arttırmamız gerekiyor. Sürdürülebilir tarım için emeğini ortaya koyan tüm üreticilerimize destek olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.