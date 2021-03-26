Rekabet, Doğan’a vize verdi: Egmont Türkiye’den çekildi

KERİM ÜLKER

Türkiye’nin en önemli medya kuruluşlarından Doğan Holding, geçtiğimiz ay yoluna tek başına devam etme kararı almıştı. Doğan Holding’in ortağı Egmont’un yüzde 50 hissesini satın alma süreci tamamlandı. Resmi kurumlara başvuran taraflar, en önemli süreci de tamamladı.

Rekabet Kurumu, Doğan Holding ve Egmont International Holding tarafından ortak kontrol edilen Doğan ve Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün işadamı Aydın Doğan’ın şirketi Doğan Doğan Holding’e geçmesine izin verdi. Bu izinle birlikte Doğan ve Egmont arasındaki 25 yıllık ortaklık, resmen sona ermiş oldu. Egmont, bu devir ile Türkiye’deki tek varlığını satmış oldu.

Danimarka'nın en büyük grubu

İskandinavya’nın en önemli yayın grubu olan Danimarkalı Egmont ile birlikte Doğan Grubu ortaklığı, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dex, Doğan Novus, Ceo+, Doğan Solibri ve Doğan Akademi markalarını yönetiyordu.

Kopenhag merkezli Egmont, 1.5 milyar Euro cirosu, 6 bin 300 çalışanı vardı. Egmont’un Türkiye’deki tek varlığı, Doğan ile olan ortaklığıydı.