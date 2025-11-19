“Rekabet gücü yüksek bir üretim modeline geçeceğiz”

Cumhuriyet tarihi boyunca Doğu Anadolu Bölgesi’ne yapılmış en büyük özel sektör yatırımları arasında yer aldıklarını ve 2026 yılında onun­cu yıllarını kutlamaya hazırlan­dıklarını anlatan Seza Çimento Yönetim Kurulu Üyesi - Ulusla­rarası İlişkiler ve Dış Ticaret Di­rektörü Cansu Açık, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerinin altını çizdi.

Çimento üretiminde karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik regülasyonların artması ve özel­likle Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte küresel tedarik zincirin­de çevreci, sürdürülebilir ürün­lerin ön plana çıkması sektörün yönünü ikiz dönüşüme çevirdi. Bu dönüşüm sürecine regülas­yonları beklemeden hazırlık ya­pan şirketlerden biri olduklarına atıfta bulunan Cansu Açık, dijital ve yeşil dönüşüm alanında 2026 yılında hayata geçirecekleri ça­lışmalar ve 2030 hedefleri hak­kında bilgi verdi.

“Endüstri 4.0 odağında üretim yapıyoruz”

Seza Çimento’nun 2016 yılında Endüstri 4.0 odağında kuruldu­ğunu belirten Cansu Açık, “Ma­kinelerin birbiriyle haberleştiği, uzaktan izlenebilen ve kuman­da edilebilen bir sisteme sahibiz. Prosesin kontrolü, kararlılığı ve optimizasyonunu sağlamak için kullandığımız SCADA ve Exper sistemlerimiz sayesinde tüm sis­temi kumanda odasındaki ope­ratörler aracılığıyla yarı otoma­tik olarak yönetebiliyoruz.

Yine tüm sistemi ‘uzaktan oto-pilot ile insansız olarak çalıştırabilen’ ve ‘kumanda edip denetleyen’ tek­noloji olmak üzere iki ayrı tekno­loji kullanıyoruz. Kalite kontrol birimimizde kurduğumuz Robo­Lab ve diğer sistemlerle de üre­tim prosesinin farklı noktaların­dan insan eli değmeden otomatik olarak numune alıyor, ardından bu numuneleri yine insan eli değ­meden analiz ediyoruz. Reçete­lere uygun, standart sapması dü­şük, sürdürülebilir, kontrol edi­lebilir ve güvenilir üretim için de ham madde sistemini çevrim içi olarak kontrol ediyoruz” dedi.

“Üretim süreçlerimize yapay zekayı ekledik”

2025 yılı itibarıyla çimen­to üretimi sürecinde yapay zeka kullanmaya başladıklarını söy­leyen Cansu Açık, “Algoritmalar; kalite parametrelerini tahmin edilebilir hale getiriyor. Böylece mevcut çimento üretimini opti­mize etmek için hedef değerler hesaplanıp süreçte geri besle­nebiliyor. Biz de bu sayede ener­ji maliyetlerini düşürme, alter­natif yakıt oranlarını maksimize etme ve karbon emisyonu düşük çimento üretme yeteneğimi­zi artırıyoruz. Öte yandan yapay zeka destekli video analitik çö­zümleriyle iş sağlığı, tesis ve ope­rasyon güvenliği sağlamak için de çalışmalar yürütüyoruz” di­ye konuştu.

Teknoloji alanında­ki yatırımlarına 2026 itibarıyla daha da hız kazandıracaklarını ifade eden Cansu Açık, şöyle de­vam etti: “Fırat Üniversitesi iş birliğiyle fabrikamız bünyesinde bir Ar-Ge Merkezi kurmak için hazırlıklara başladık; bu merke­zi 2026 yılında açmayı planlıyo­ruz. 2026’nın ilk çeyreğinde ta­mamlayacağımız dijitalleşme projelerimiz de var. Bu kapsam­da üretimde ham madde girişle­rinin otomatik ve hatasız şekil­de izlenmesini sağlayan Endüst­ri 4.0 RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisini kul­lanmaya başlayacağız. Yine bu dönemde yeni ERP sürümümüz ile hem analitik raporlama, plan­lama-tahminleme ve gerçek za­manlı karar desteği hem de e-çö­zümler kullanacağız.”

“Yasal sınırların çok altında değerlere sahibiz”

Seza Çimento’nun bölgedeki en büyük ve en teknolojik yatı­rımlardan biri olmanın yanı sı­ra en çevreci fabrikalardan biri olduğunu da vurgulayan Cansu Açık, şunları kaydetti: “Çevre­ye duyarlı bir çimento fabrika­sı kurmak hiç kuşkusuz oldukça büyük bir yatırım gerektiriyor. Ancak bu yatırımlar uzun vade­de hem ciddi bir verimlilik hem de çevresel ve dolayısıyla sosyal bir fayda sağlıyor. Biz de bu bi­linçle ve sektörde var olan çevre bilincini biraz daha üst seviye­lere çıkarmak için fabrikamızda daha kuruluş aşamasındayken ilave bazı yatırımlar yaptık. Tür­kiye ve AB ülkeleri için belirlen­miş yasal sınırın çok altında toz emisyon değerleriyle üretim ya­pıyoruz. Baca gazını ise klinker soğutma, tesisi ısıtma gibi alan­larda enerji olarak geri dönü­şümde kullanıyoruz. Fabrikamı­zın elektrik ihtiyacını karşıla­mak üzere güneş enerjisi santrali kurduk.”

“Yeşil çimentoda klinker oranını düşüreceğiz”

2025 yılı itibarıyla kamu ihale sözleşmelerinde düşük karbon emisyonuna sahip yeşil çimento kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla diğer çimento türlerine sınırlama getirildiğini hatırlatan Seza Çimento Yönetim Kurulu Üyesi - Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Direktörü Cansu Açık, “Bu konudaki tebliğ öncesinde başlattığımız çalışmalarımızla ‘CEM II/A-LL 42,5 R’ çimento tipinde klinker kullanım oranımızı yüzde 78-80 seviyesine kadar düşürmüştük. 2030 yılında zorunlu olacak yüzde 75 oranına daha erken tarihlerde ulaşmak, hatta bu oranı yüzde 70’e kadar düşürebilmek için laboratuvar ortamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca farklı katkı oranlarında farklı çimento tipleri için deneme çalışmaları yapıyor, A tipinden B tipine geçmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.