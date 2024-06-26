Rekabet gücümüzü artıracak ürünler geliştiriyoruz
Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren Kayacı Savunma Sanayi AŞ, radar sistemleri, yazılım ve donanımları İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile havacılık ve denizcilik elektroniğine yönelik yazılım ve donanım çözümleri üretiyor.
Müjde DEMİR
Türkiye’nin ilk İDA’sını üretmiş olmakla birlikte, kendi yazılım ve donanımlarıyla sektörde var olmaya devam ettiklerini belirten Kayacı Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı global teknolojik gelişmeleri temel alarak inovatif ürünler geliştirerek, bu teknolojileri Türkiye’nin askeri ve sivil savunma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bütünleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Türkiye’nin endüstriyel gelişimine katkıda bulunacak yenilikçi mühendislik çözümleri geliştirip alanlarında uzman akademisyenlerle çalışıp uzman bir kadro ile sektörde faaliyet gösterdiklerini dile getiren Hakan Kayacı, “Ülkemizin içinde bulunduğu hassas coğrafyada operasyonel bir şekilde ülkemizin savunması ve güvenliği açısından ihtiyaç duyulan kritik donanım ve yazılımların üretilmesi için çalışıyoruz. Yakın gelecekte, geliştirmiş olduğumuz ürünlerin kamu ve özel sektörde yaygın olarak kullanılmaya başlanacağını umut ediyoruz. Diğer ülkelerle rekabetimizi artıracak ürünler geliştiriyoruz. Ancak ana hedefimiz, geliştireceğimiz milli ve yerli ürünlerle savunma sanayisinde tam bağımsız ülkeler arasında yer almak” dedi.
“RF sinyal kesici cihazların seri üretimine başlayacağız”
Kayacı Savunma’nın en büyük büyük projeleri arasında yer alan İDA OKHAN’ın uydu testlerini de başarıyla tamamladıklarına dile getiren Hakan Kayacı, “Çok gururluyuz. Bunun paralelinde RF sinyal kesici cihazların seri üretimine başlayacağız.
Yine üzerinde titizlikle çalıştığımız bir başka projemiz de Enkaz Altı Canlı Varlığı Tespit Radarı. Geçtiğimiz sene yaşadığımız deprem felaketinden sonra projelendirdiğimiz ve şu sıralar son testlerini yaptığımız bu radarın da 2025 ortalarına doğru seri imalatına geçmiş olacağız” diye konuştu. Hakan Kayacı, tüm bu portföyle birlikte deniz radar sistemleri ürün grubunda Otomatik Radar Plotlama Aygıtı (A.R.P.A), Rota Hattı Muhafaza Sistemi, GPS Seyrüsefer Sistemleri, Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri ve Düşük Gürültülü RF Yükselteç gibi birçok ürünü kendi bünyelerinde yüzde yüz milli ve yerli tasarım ve üretimle hayata geçirdiklerini aktardı.
Kayacı, “Kendi üretim ve projelerimiz dışında iş ortaklığı ya da teknopark kümelenmeleriyle, radar yazılımı konusunda özellikle radarda görünürlük analizlerini çok hızlı ve yüksek doğruluk performansıyla gerçekleştirebilen PREDICS radar kesit alanı benzetim ve analiz yazılımı; radar donanımı olarak ise duvar arkası görüntüleme radarı da (DAGR) üretimlerimiz devam ediyor” ifadesini kullandı.