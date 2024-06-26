Rekabet gücümüzü artıracak ürünler geliştiriyoruz

Müjde DEMİR

Türkiye’nin ilk İDA’sı­nı üretmiş olmakla birlikte, kendi yazılım ve donanımla­rıyla sektörde var olmaya de­vam ettiklerini belirten Ka­yacı Savunma Yönetim Ku­rulu Başkanı Hakan Kayacı global teknolojik gelişmeleri temel alarak inovatif ürünler geliştirerek, bu teknolojileri Türkiye’nin askeri ve sivil sa­vunma ihtiyaçlarını karşıla­yacak şekilde bütünleştirme­yi amaçladıklarını söyledi.

Türkiye’nin endüstriyel gelişimine katkıda buluna­cak yenilikçi mühendislik çö­zümleri geliştirip alanların­da uzman akademisyenler­le çalışıp uzman bir kadro ile sektörde faaliyet gösterdik­lerini dile getiren Hakan Ka­yacı, “Ülkemizin içinde bu­lunduğu hassas coğrafyada operasyonel bir şekilde ülke­mizin savunması ve güvenli­ği açısından ihtiyaç duyulan kritik donanım ve yazılımla­rın üretilmesi için çalışıyo­ruz. Yakın gelecekte, geliş­tirmiş olduğumuz ürünlerin kamu ve özel sektörde yaygın olarak kullanılmaya başlana­cağını umut ediyoruz. Diğer ülkelerle rekabetimizi artı­racak ürünler geliştiriyoruz. Ancak ana hedefimiz, gelişti­receğimiz milli ve yerli ürün­lerle savunma sanayisinde tam bağımsız ülkeler arasın­da yer almak” dedi.

“RF sinyal kesici cihazların seri üretimine başlayacağız”

Kayacı Savunma’nın en bü­yük büyük projeleri arasında yer alan İDA OKHAN’ın uy­du testlerini de başarıyla ta­mamladıklarına dile getiren Hakan Kayacı, “Çok gurur­luyuz. Bunun paralelinde RF sinyal kesici cihazların seri üretimine başlayacağız.

Yi­ne üzerinde titizlikle çalıştı­ğımız bir başka projemiz de Enkaz Altı Canlı Varlığı Tes­pit Radarı. Geçtiğimiz sene yaşadığımız deprem felake­tinden sonra projelendirdi­ğimiz ve şu sıralar son test­lerini yaptığımız bu radarın da 2025 ortalarına doğru se­ri imalatına geçmiş olacağız” diye konuştu. Hakan Kaya­cı, tüm bu portföyle birlikte deniz radar sistemleri ürün grubunda Otomatik Radar Plotlama Aygıtı (A.R.P.A), Rota Hattı Muhafaza Siste­mi, GPS Seyrüsefer Sistem­leri, Ataletsel Seyrüsefer Sis­temleri ve Düşük Gürültülü RF Yükselteç gibi birçok ürü­nü kendi bünyelerinde yüz­de yüz milli ve yerli tasarım ve üretimle hayata geçirdik­lerini aktardı.

Kayacı, “Ken­di üretim ve projelerimiz dı­şında iş ortaklığı ya da tek­nopark kümelenmeleriyle, radar yazılımı konusunda özellikle radarda görünürlük analizlerini çok hızlı ve yük­sek doğruluk performansıyla gerçekleştirebilen PREDICS radar kesit alanı benzetim ve analiz yazılımı; radar donanı­mı olarak ise duvar arkası gö­rüntüleme radarı da (DAGR) üretimlerimiz devam ediyor” ifadesini kullandı.