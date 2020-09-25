Rekabet kızışacak: Migros da fırına pizza attı!

25 Eylül 2020

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden Migros, pizza sektöründeki büyümeye kayıtsız kalamadı. Mağazalarındaki fırınlarda pizza pişirip satmaya başlayan perakende devi Migros, global pizza zincirlerinin en büyük rakibi oldu.

Şirket son hazırlıklarını tamamlayarak geçen hafta itibariyle belirli mağazalarda satışa başladı. Fırını olan tüm mağazalarda pizza satışına geçmeyi planlayan şirketin kısa zamanda yapılanmayı tamamlayarak bu yeni iş koluna yönelik reklam, tanıtım kampanyaları yapması bekleniyor.

Yemek Sepeti verilerine göre siparişi verilen iki yiyecekten biri pizza. Son dönemde pandeminin de etkisiyle artan tüketim Türkiye’de 2 milyar liranın üstünde bir pazar oluşturdu. Ulaşılan bu büyüklük, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini de artırıyor. Migros’la birlikte Pizza Hut, Dominos ve Little Caesars gibi yabancı oyuncuların en büyük payı kaptığı sektör daha da hareketlenecek.

Fiyat ve teslimat süresinde iddialı

81 ilde 2 bin 197 mağazaya ulaşan şirket, gelecekte Türkiye’nin en yaygın pizza zinciri olabilir. Yaygın bir ağının olmasının yanı sıra fiyat ve teslimat süresiyle de rakiplerini zorlayacağı tahmin edilen Migros, peynirli (320 gram), sebzeli (405 gram) ve karışık (430 gram) pizzaları tek fiyatla 14.90 liradan satmaya başladı. Dominos Pizza’da 300 gram ağırlığındaki peynirli pizza 20 lira, Little Caesars’ta ise 23 liradan satılıyor.

Aynı yakınlıktaki adresler için en hızlı teslimat süresini de Migros veriyor. Mağazadan pişmiş satın alınabileceği gibi Migros Hemen uygulamasıyla eve de sipariş verilebiliyor. 30 dakikada eve teslim market alışveriş uygulaması olan Migros Hemen üzerinden yapılacak bu iş için teslimat yapacak ekip genişletilmiş.

2014 yılında sıcak ekmeğe olan talebi görerek mağazalarında fırın açan şirket, pastane ve ekmek fırınlarına da rakip olmuştu. Müşterilerin artan ilgisi karşısında yatırımları büyütmüş, 2019 yılında 750 fırına ulaşmıştı. Sayısını her yıl katlayarak artırdığı fırınlardan sıcak servis ederek milyonlarca adet ekmek, simit ve gül böreği sattı.