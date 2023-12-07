Rekabet Kurulu devralma işlemini incelemeye aldı
Rekabet Kurulunca, Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin tek kontrolünün Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuru, nihai incelemeye alındı.
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Rekabet Kurumunun, internet sitesinden devralma işlemine ilişkin duyuru yapıldı.
Buna göre Kurul, Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin tek kontrolünün Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.