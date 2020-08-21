Rekabet Kurulu, Fujitsu'nun Teknoser'e devrini onayladı

21 Ağustos 2020

Rekabet Kurulu, Fujitsu Technology Solutions Bilişim Limited Şirketi’nin tek kontrolünün Teknoser Bilgisayar Teknik Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Hitay Holding’e ait Teknoser Bilgisayar, Japon devine ait Fujitsu Technology Solutions Bilişim Limited Şirketi’ni devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurmuştu. Böylece dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Fujitsu'nun Türkiye'deki şirketini Hitay Holding almış oldu.

Bankalara POS hizmeti sağlıyor

1988 yılında kurulan Teknoser, Türkiye'nin değişik bölgelerinde 76 noktada hizmet veriyor. 800'den fazla çalışanı olan Teknoser, Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri pazarında önde gelen sistem entegrasyon ve saha hizmetleri firmalarından biri olarak biliniyor. Türkiye’nin en büyük bankalarına POS terminalleri saha kuruluş, eğitim, arıza-bakım ve onarım hizmetleri veren Türk şirketinin, 750 bin adedin üzerinde marka bağımsız POS terminali ve 1.2 milyonu aşkın POS uygulaması bulunuyor.