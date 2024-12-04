Rekabet Kurulu 'Hepsiburada' soruşturması kararını açıkladı

Hepsiburada hakkında çok kategorili e-pazaryerinde satıcıların kullanımına sunduğu otomatik fiyatlandırma mekanizmasının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla Rekabet Kurulu'nun açtığı soruşturma karara bağlandı.

Kurul, Hepsiburada'nın verdiği taahhütlere uyumunun izlenmesi için kararın tebliğinden bir yıl sonra başlamak üzere her yıl Kurum'a rapor sunulacağına işaret edilerek, "Şirketin verdiği taahhütlerden otomatik fiyatlandırma mekanizmasından 'buybox fiyatına eşitle' seçeneğinin çıkarılması, kısa kararın tebliğinden itibaren iki ay içinde, diğer taahhütler ise kısa kararla birlikte uygulamaya konulacak ve taahhütlerin tümü süresiz geçersiz olacak" bilgisi verildi.

'Buybox'a yeni düzenleme geliyor

'Buybox' düzenlemesi başta olmak üzere Şirket'in verdiği taahhütler sonrasında Rekabet Kurulu konuya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şirket, otomatik fiyatlandırma mekanizmasından 'buybox fiyatına eşitle' seçeneğini çıkaracak ve satıcılara sadece 'buybox fiyatının altında kal' ve 'buybox fiyatının üstünde kal' seçeneklerini sunacaktır. Ek olarak 'buybox fiyatının altında kal' ve 'buybox fiyatının üstünde kal' seçeneklerini de 'buybox fiyatına eşitle' seçeneğiyle aynı sonuca yer vermeyecek şekilde düzenleyecektir. Satıcılar için otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımını zorunlu tutmamaya ve satıcılara zorunlu tutulma ile aynı sonuca varacak herhangi bir teşvik sunmamaya devam edecektir. Buybox kriterleri bakımından satıcılar tarafından otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımını algoritmanın işleyişinde bir kriter olarak dikkate almayacaktır. Satıcılarla otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımına ilişkin diğer satıcılara ait verileri paylaşmamaya devam edecektir."