Rekabet Kurulu, Huzur Radyo TV'nin tek kontrolünün The Walt Disney Company tarafından devralınmasına izin verdi
Rekabet Kurulu, Huzur Radyo TV A.Ş.’nin tek kontrolünün TWDC FTA Medya Eğlence ve Ticaret Ltd. Şti. aracılığıyla nihai olarak The Walt Disney Company tarafından devralınmasına onay verdi.
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Rekabet Kurulu, Disney’in Türkiye’deki medya yatırımlarını genişleten bu devralma işlemine izin verdi.
Kurul, devralma işleminin rekabeti bozucu bir etki yaratmayacağına hükmederek Disney’in Türkiye’deki medya yatırımları kapsamındaki bu adımına yeşil ışık yaktı.