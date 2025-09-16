Rekabet Kurulu karar verdi: OGM-Star TV münhasırlık anlaşmasına son verildi

Rekabet Kurulu, dizi ve film prodüksiyonu alanında faaliyet gösteren OGM Prodüksiyon ile ulusal yayıncılık yapan Star TV hakkında yürütülen soruşturmayı sonuçlandırdı. Tarafların sunduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle soruşturma kapandı.

Münhasırlık eleştirisi

Soruşturma kapsamında OGM ile Star TV arasındaki sözleşmenin, iki tarafın da diğer yapımcılar veya kanallarla çalışmasını engellediği belirtilmişti. Bu durumun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine süreç başlatılmıştı.

Rekabet yolu açıldı

Tarafların sunduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle birlikte:

* Star TV, OGM dışında farklı yapımcılarla da çalışabilecek.

* OGM Prodüksiyon, Star TV dışında diğer televizyon kanallarıyla iş birliği yapabilecek.

Bu sayede münhasırlık içeren anlaşmanın rekabeti sınırlayıcı etkileri ortadan kaldırıldı.