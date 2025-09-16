Rekabet Kurulu karar verdi: OGM-Star TV münhasırlık anlaşmasına son verildi
Rekabet Kurulu, OGM Prodüksiyon ile Star TV hakkında yürütülen soruşturmayı tarafların sunduğu taahhütleri kabul ederek sonlandırdı. Böylece iki şirket arasındaki münhasırlık anlaşmasının rekabeti sınırlayıcı etkileri ortadan kaldırıldı.
Münhasırlık eleştirisi
Soruşturma kapsamında OGM ile Star TV arasındaki sözleşmenin, iki tarafın da diğer yapımcılar veya kanallarla çalışmasını engellediği belirtilmişti. Bu durumun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine süreç başlatılmıştı.
Rekabet yolu açıldı
Tarafların sunduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle birlikte:
* Star TV, OGM dışında farklı yapımcılarla da çalışabilecek.
* OGM Prodüksiyon, Star TV dışında diğer televizyon kanallarıyla iş birliği yapabilecek.
Bu sayede münhasırlık içeren anlaşmanın rekabeti sınırlayıcı etkileri ortadan kaldırıldı.