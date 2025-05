Rekabet Kurulu onayladı: n11, DMSF Holding’e devrediliyor

Takip Et

Rekabet Kurulu, aralarında N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ'nin de bulunduğu birçok şirket devri ve ortaklık yapısı değişikliğine onay verdi. Kurul, söz konusu kararları 6 Mayıs 2025 tarihli toplantısında aldı.

N11’in tamamı DMSF Holding’e geçiyor

Kurul, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ'nin paylarının tamamının ve tek kontrolünün DMSF Holding Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. Bu karar, e-ticaret sektöründe yeni bir yapısal dönüşümün habercisi olarak değerlendirilirken, N11’in stratejik yapılanmasında önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Diğer onaylanan işlemlerden bazıları şöyle:

* Saha Mağazacılık AŞ’nin paylarının bir kısmının Azimut Portföy ve Maxis Girişim Sermayesi fonları tarafından devralınması ve şirket üzerinde ortak kontrol tesis edilmesine izin verildi.

* Infinidat Ltd.’nin tek kontrolü, Lenovo Group Limited'in dolaylı iştiraki olan Lenovo Global Technology International B.V. aracılığıyla devralınabilecek.

* Port Uluslararası Enerji Yatırımları AŞ’nin Halil İbrahim Bacacı’dan, Cengiz Enerji Sanayii ve Ticaret AŞ’ye geçmesi işlemine onay verildi.

* Bluebird Bio Inc. üzerindeki dolaylı ortak kontrolün, The Carlyle Group Inc. ve SK Capital Partners L.P. kontrolündeki fonlarca devralınmasına izin verildi.

* GTCR LLC kontrolündeki fonlar aracılığıyla dolaylı olarak tutulan CPI Holdco LLC’nin, Brookfield Corporation tarafından devralınmasına izin verildi.

* Aschem Petrokimya Sanayi AŞ hisselerinin bir bölümünün Turan Tari tarafından devralınarak, Turan Tari ve Özlem Başer arasında ortak kontrol kurulması onaylandı.

* Burgeon Biyoteknoloji AŞ’nin hisselerinin yüzde 50’sinin Vivacy Group SAS tarafından devralınması uygun bulundu.

* Kablotek Kablo San. ve Tic. AŞ ile KT Kablo Pazarlama San. ve Tic. AŞ’nin belli oranlardaki hisseleri ve ortak kontrolü, Foneria Portföy Yönetimi AŞ Alkima Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınabilecek.