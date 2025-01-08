Rekabet Kurulu, Stellantis'in yerel dağıtım işinin Tofaş'a satışını görüşmek için toplanacak

Bloomberg News'un konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre kurum ilk olarak geçen yıl 400 milyon Euro'luk (420 milyon dolar) anlaşmayı, iki şirketin düzenleyici kaygıları gidermek için yeterli taahhütte bulunmamasını gerekçe göstererek reddetmişti.

Karar, Tofaş'ın Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles dahil olmak üzere Stellantis markalarını Türkiye genelinde ithal etme ve dağıtma konusundaki münhasır haklarını reddetti.

Bloomberg'in geçen ay bildirdiğine göre düzenleyici kurum, hükümet yetkilileri ve Tofaş yöneticileri arasındaki görüşmelerin ardından kararını yeniden değerlendirmeye hazırlanıyordu.