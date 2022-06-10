Rekabet Kurulu, Trendyol için tavrını sertleştirdi

Mehmet KAYA / ANKARA

Sayısal şirketlere yönelik son dönemdeki çalışmalarıyla dikkat çeken Rekabet Kurumu, devam eden ve Trendyol soruşturmasında “köprüden önce son çıkış” denebilecek bir karar aldı.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurul’un, soruşturma çerçevesinde tespit ettiği hususlara yönelik Trendyol’un bu hususlara yönelik uygun taahhütler vermesi, bu taahhütlerin verilmemesi halinde ise yaptırım uygulanmasını gündemine alacağı duyuruldu.

Rekabet Kurulu’nun ara kararında, soruşturmanın önceki safhalarında Trendyol tarafından sunulan taahhütleri yeterli bulmadığı, verilen süre içinde taahhüt verilmemesi halinde, şirket ile görüşmelerinin devamına ya da sonlandırılmasına karar verecek. Kurul, kabul edilebilir revize taahhütler için Trendyol’a 1 hafta süre verdi. Süre 15 Haziran günü sona erecek.

Soruşturma heyetinin teklif ettiği tedbirler gündeme alınacak

Bir haftanın sonunda Rekabet Kurulu, Trendyol revize taahhütlerini verirse, bu taahhütlerle ilgili karar verecek. Ancak yeni bir taahhüt gelmezse Kurul bu kez eldeki soruşturma heyeti tespitleri ve soruşturma heyetinin teklif ettiği tedbirleri gündemine alacak.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kanunun 9. maddesinin 4. fıkrasındaki yetkisini gündeme alacağı belirtildi. Şirketlere uyması gereken kuralları emretme yetkisi veren 9. madde, rekabete aykırı hususların tespiti halinde, kaçınılması gereken davranış, teşebbüsün bazı faaliyetlerini durdurması, ortaklık paylarının ya da malvarlıklarının devredilebilmesine yönelik karar verme yetkisini düzenliyor. Açıklamada atıf yapılan maddenin 4. fıkrası ise bu yöndeki kararlar alınıncaya kadar ya da şirketler taahhütlerini yerine getirinceye kadar Kurula geçici tedbir alma yetkisi veriyor.

İlgili fıkra, “Kurul, nihaî karara kadar ciddî ve telafi olunamayacak zararların ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğu durumlarda, ihlalden önceki durumu koruyucu nitelikte ve nihaî kararın kapsamını aşmayacak şekilde geçici tedbirler alabilir.” şeklinde.

Bu arada, Rekabet Kurulu, Trendyol’dan beklenen taahhütlerin içeriği veya niteliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak, sektörde son dönemde çok yüksek reklam harcamaları ve yıkıcı fiyat uygulamalarının tartışıldığı biliniyor.