Rekabet Kurulu’ndan Coca-Cola’ya 282,4 milyon TL ceza

Coca-Cola İçecek A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle Rekabet Kurulu tarafından şirkete 282 milyon 416 bin 376 TL para verildiğini belirtti.

KAP açıklamasına göre; Rekabet Kurulu, 7 Ekim 2025 tarihinde Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.’de gerçekleştirilen yerinde inceleme sırasında bir çalışanın kişisel yazışmalarının silindiği şüphesi üzerine incelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığına hükmetti.

Kurul, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi uyarınca şirketin 2024 yılı gayri safi gelirinin binde beşi oranında olmak üzere 282 milyon 416 bin 376 TL idari para cezası verilmesine karar verdi.

Coca-Cola İçecek A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, söz konusu cezanın gerekçeli kararın tebliğiyle birlikte ödeneceği, ayrıca yüzde 25 oranında erken ödeme indiriminden yararlanılabileceği belirtildi.