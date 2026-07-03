Rekabet Kurulu'ndan Haribo için dikkat çeken karar

Rekabet Kurulu, Haribo Şekerleme San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Haribo'nun Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında şirket hakkında geçici tedbir kararı alındı.

Yumuşak şeker pazarında rekabet vurgusu

Açıklamada, kararın yumuşak şeker pazarında ortaya çıkabilecek rekabet ihlallerinin ve bu ihlallerin yol açabileceği telafisi güç zararların önüne geçilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Kurulun geçici tedbir kararına ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde uygulanmaya başlanmak ve bu sürenin sonunda Kurula tevsik edilmek üzere nihai karar verilinceye kadar, 200 metrekare ve altındaki geleneksel satış noktalarında yer alan tüm Haribo stantlarının görünür kısmında, dikey düzlemde ve tek blok halinde olmak koşuluyla, stant hacminin yüzde 30'una tekabül eden alanın 'Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır.' ibaresini içeren bir etiketle birlikte ilgili satış noktasında yumuşak şeker standı bulunmayan rakip marka ürünlere tahsis edilmesine yönelik geçici tedbir uygulanmasına karar verildi. Geçici tedbir alınmasına yönelik gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde bahse konu kararda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirildiğinin Kuruma tevsik edilmesine, aksi durumda Haribo'ya idari para cezası uygulanmasına hükmedildi."

Açıklamada, şirket hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.