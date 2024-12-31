Rekabet Kurulu'ndan kırtasiye firmasına 7,4 milyon liralık ceza

Rekabet Kurulu, Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama Ticaret AŞ soruşturmasını sonuçlandırdı. Rekabet Kurumu, firmanın, yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit ederek kanunu ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığına dolayısıyla söz konusu ihlal türü açısından idari para cezası verilmesine gerek olmadığına işaret edilen açıklamada, buna karşın teşebbüsün, yeniden satıcıların internet satışlarını kısıtlayarak kanunun ilgili maddesini ihlal ettiği bildirildi.

Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama Ticaret AŞ'ye, açıklanan sebep nedeniyle, 2023 yılı gayrisafi geliri üzerinden 7 milyon 432 bin 445 lira idari para cezası verilmesine karar verildiği kaydedildi.