Rekabet Kurulu'ndan Odeabank'ın ADQ’ya satışına onay

2011 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) sıfırdan kurulma lisansı alarak Türkiye’de faaliyete başlayan Odeabank, yaklaşık 14 yılın ardından el değiştirdi.

ADQ, Odeabank’ın sermayesinin yüzde 96’sını satın almak üzere, Bank Audi liderliğindeki hissedarlarla anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre, Bank Audi'nin yüzde 76,419 payının yanında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development, "EBRD") yüzde 8,009, Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, "IFC") yüzde 6,362, IFC FIG Investment Company S.a.r.l yüzde 3.426 ve Mohammad Hassan Zeidan yüzde 1,780 oranındaki paylarını ADQ'ya satmayı kabul etmişti.

Yaklaşık 250 milyar dolarlık varlık büyüklüğüne sahip olan ADQ, bu işlemle Türkiye'deki varlığını daha da güçlendirmiş olacak.