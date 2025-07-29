Rekabet Kurulu'ndan Unilever hakkında soruşturma!

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları (HTM) pazarında önde gelen şirketlerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ ile bazı yeniden satıcıları hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan resmi duyuruya göre, şirketlerin yeniden satış fiyatlarını belirleyerek rekabeti ihlal ettiği iddiaları mercek altına alınacak.

Soruşturma kapsamında Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ, İlke Gıda Tüketim Pazarlama Ticaret Sanayi Kollektif Şirketi Mehmet Şahin ve Ortakları ile Başak Pazarlama Tem. ve Gıda Ürünleri Tic. Ltd. Şti. inceleniyor. Bu şirketlerin, "yeniden satış fiyatının tespiti" uygulamasıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri belirtiliyor.