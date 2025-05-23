Rekabet Kurulu’ndan Yapı Kredi ve ortak bankalara uyarı

Rekabet Kurulu, Yapı Kredi’nin World Kart işbirliği sözleşmelerindeki bazı maddelerin rekabeti aşırı kısıtladığına hükmetti.

Kurul kararıyla birlikte, ilgili işbirliği sözleşmelerinin 9 ay içinde rekabete aykırı maddelerden arındırılarak tadil edilmesi ve Rekabet Kurumu'na yeniden bildirilmesi ya da işbirliğinin tamamen sonlandırılması gerekiyor. Aksi takdirde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde işlem başlatılacağı bildirildi.

Hangi hükümler rekabete aykırı bulundu?

Rekabet Kurulu, işbirliği sözleşmelerindeki bazı hükümleri rekabete aykırı buldu. Özellikle:

* World Programı'na dahil olan bankaların, başka bir banka ile hali hazırda çalışan World üye işyerlerine teklif götürmesinin tamamen yasaklanması,

* Üye işyeri ilişkisi sona eren firmalar için uygulanan “bekleme süresi” zorunluluğu,

* World Programı üyesi bankaların kart ve faiz oranlarını belirleme serbestisinin kısıtlanması,

* Programdan ayrılan bankalar için kart çevirme süresinin sınırlı tutulması gibi uygulamalar bireysel muafiyet kapsamında değerlendirilemedi.

Ancak; World bankalarının birbirlerinin üye işyerlerine hizmet sunmasının, başka ortak markalı programlara katılımın ve program içindeki bankalar arasında doğrudan hedefli tanıtım faaliyetlerinin kısıtlanması gibi hükümler, Kurul tarafından bireysel muafiyet kapsamında uygun bulundu.