Rekabet Kurumu onayladı: Escar'ın yeni sahibi Bulls Yatırım Holding oldu

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş., mevcut pay sahiplerinin şirkette sahip olduğu A grubu imtiyazlı paylar dahil olmak üzere, çıkarılmış sermayenin yüzde 77,62’sini temsil eden payların Bulls Yatırım Holding A.Ş.’ye 142 milyon dolar bedelle satışına ilişkin süreçte Rekabet Kurulu onayının alındığını duyurdu. Şirket, Rekabet Kurulu’nun işleme izin verdiğinin 14 Mayıs 2026 tarihinde kendilerine bildirildiğini belirtti.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Şirketimiz 22.04.2026 tarihli özel durum açıklaması çerçevesinde; Şirketimizin mevcut pay sahiplerinden Daryo Kebudi, Azra Kebudi, Betina Halyo ve Nora Karakaş'ın (birlikte "Satıcılar") Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi'nde ("Şirket") sahip olduğu A grubu imtiyazlı paylar da dahil olmak üzere Şirket'in mevcut çıkarılmış sermayesinin %77,62'sini temsil eden payların (388.066.297,02 adet pay) Bulls Yatırım Holding Anonim Şirketi'ne ("Alıcı") 142.000.000 Amerikan Doları bedel ile satılmasına ("İşlem") ilişkin Satıcılar ile Alıcı arasında 21 Nisan 2026 tarihli Pay Devri Sözleşmesi ("Sözleşme") akdedildiği; İşlem'in, Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşme'de belirlenen tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanması hedeflendiği kamuya duyurulmuştu.



Bu doğrultuda, 21 Nisan 2026 tarihinde imzalanan Pay Devri Sözleşmesine istinaden, 27.04.2026 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili tebliğler uyarınca gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Şirketimiz tarafından Rekabet Kurumu'na başvurunun gerçekleştirildiği 27.04.2026 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştu.



Söz konusu başvuru kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Rekabet Kurulu tarafından İşlem'e izin verildiği 14.05.2026 tarihinde (bugün) Şirketimize bildirilmiştir.



Pay devri sürecine ilişkin gelişmeler, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda paylaşılmaya devam edecektir.



Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.