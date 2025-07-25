Rekabet Kurumu'nun HERBALIFE internet satış yasağı soruşturması taahhütle sona erdi

Kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyesi alanında doğrudan satış yöntemiyle faaliyet gösteren HERBALIFE hakkında Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet ihlali tespit edilmedi

Şirketin yeniden satıcılarının satış fiyatlarını belirlediği ve çevrim içi satışlarını kısıtladığı iddialarıyla açılan soruşturmada, fiyat tespitiyle ilgili herhangi bir rekabet ihlali tespit edilmedi. Ancak HERBALIFE'ın yeniden satıcıların internet satışlarına sınırlama getirmesi ve reklam vermelerini engellemesi uygulamaları konusunda Rekabet Kurumu'na taahhütte bulunması üzerine süreç sonlandırıldı.

Şirket, satıcıların çevrim içi pazaryerlerinde ürün satışı yapmalarına ve arama motoru reklamlarından faydalanmalarına engel olmayacağını taahhüt etti. Bu taahhüt, HERBALIFE'ın belirlediği nesnel kriterleri karşılayan çevrim içi platformlar için geçerli olacak ve yalnızca “ideal kahvaltı grubu” ürünleri kapsam dışında tutulacak.