Rekabet onay verdi, 163 yıllık Alman devi Türkiye’ye geldi

Kerim ÜLKER

Alman sanayi devi Simona, Türkiye’ye satın alma ile girdi. Merkezi Almanya’nın batısında bulunan Rheinland-Pfalz Eyaleti’ndeki Kirn kasabasında bulunan asırlık Simona AG, Türk şirketi MT Plastik’in ana ortağı oldu.

Kasım ayında görüşmelere başlayan Türk ve Alman şirketlere Rekabet Kurumu onay verdi. Böylece Alman Simona AG, Türkiye’deki ilk yatırımını da yapmış oldu. 163 yıllık geçmişi olan Simona AG’nin hisseleri Frankfurt Borsası’nda işlem görüyor. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde açıkladığı gelirleri geçen yıla göre yaklaşık 300 milyon Euro düşen Alman şirketin 1.500 civarında çalışanı var.

11 milyon euroluk cirosu var

Kirn merkezli Simona’nın yüzde 70’lik hissesini aldığı MT Plastik ise 2007 yılında kuruldu. Düzce’de faaliyet gösteren MT Plastik’in 50 çalışanı, 11 milyon euroluk yıllık cirosu bulunuyor. MT Plastik, Düzce OSB’deki tesislerinde PVC köpük yaprak ürünleri üretiyor.