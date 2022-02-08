Rekabet'ten BSH Ev Aletleri'nin talebine ret

Rekabet Kurulu, BSH Ev Aletleri'nin bayileri için online satış yasağı talebini reddetti. Kurumun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, BSH tarafından yetkili bayilerinin, çevrim içi pazaryerinde satış yapmasını tamamen yasaklanmasını ve ilgili yasağa uymayan yetkili satıcılarına çeşitli yaptırımlar uygulanmasını öngören muafiyet talebini inceledi.

İncelemede, dosya kapsamında yer alan her türlü bilgi, belge ve delilin analiz edilmesiyle bireysel muafiyet değerlendirmesi yapıldığı ve bildirime konu sirkülerde yer alan kısıtlamaya bireysel muafiyet tanınmayacağı sonucuna ulaşıldı.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Sonuç itibarıyla BSH’ın hâlihazırda dağıtım modelini kurduğu bayilik sözleşmeleri ile bayilik sözleşmelerine ek olarak uyguladığı sirkülerdeki ilgili hükümlerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal eder nitelikte olduğuna ve Kanun’un 5. maddesi kapsamında düzenlenen muafiyetten faydalanamayacağına karar verilmiştir."